Пишель: ЕКА в конце года обсудит финансирование "ЭкзоМарса" и лунной программы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совет Европейского космического агентства (ЕКА) в конце года обсудит финансирование российско-европейского проекта "ЭкзоМарс" и программы исследования Луны, которые ЕКА может провести совместно с РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель.

"Будет рассмотрен целый пакет предложений по пилотируемым программам и исследованиям в условиях микрогравитации, а также программам исследования космического пространства. Среди прочих в этот пакет включены предложения по финансированию проекта "ЭкзоМарс" и по программе исследований Луны", - сказал он.

По его словам, ожидается, что на министерской конференции будет принято решение о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2024 года. "Мы надеемся, что будут приняты положительные решения по всем перечисленным направлениям. Разумеется, многое будет зависеть от успеха первой миссии проекта "ЭкзоМарс", которая к моменту проведения конференции уже должна прибыть к Красной планете и начать свою работу", - уточнил Пишель.

Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс" была запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты "Протон-М" 14 марта. В состав миссии входят аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Они прибудут к Марсу в октябре. Второй этап миссии "ЭкзоМарс" предусматривает отправку на эту планету в 2020 году российской посадочной платформы и европейского ровера.

Ранее о намерении продолжить эксплуатацию МКС до 2024 года объявили США, Россия, Канада и Япония. Европейское космическое агентство продолжает обсуждать этот вопрос в рамках подготовки своего долгосрочного бюджета. Как ожидается, решение будет вынесено на конференции агентства в Люцерне в декабре.

Текущей Федеральной космической программой до 2025 года предполагается запуск к Луне посадочного аппарата "Луна-Глоб" в 2019 году, орбитального аппарата "Луна-Ресурс" в 2020 году и двух одноименных посадочных лунников в 2021 году, а также посадочного аппарата "Луна-Грунт" в 2024 году. Планируется, что в этих проектах примет участие и ЕКА.