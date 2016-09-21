Новая российская единая база снимков Земли из космоса прошла госиспытания

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Созданная Роскосмосом единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли прошла госиспытания, сообщили в пресс-центре компании "Российские космические системы".

"Начало ее штатной эксплуатации, которое намечено на этот год, позволит госкорпорации "Роскосмос" существенно повысить эффективность предоставления информации дистанционного зондирования Земли и информационных продуктов на ее основе широкому кругу потребителей", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.

Система интегрировала в единое информационное пространство все информационные ресурсы дистанционного зондирования Земли на территории страны - 13 крупных центров.

Помимо наземной инфраструктуры она включает в себя семь космических аппаратов: "Ресурс-П" №1, №2 и №3, "Канопус-В", "Электро-Л" №1 и "Метеор-М" №1 и №2. Еще один аппарат - "Электро-Л" №2 - находится на стадии летно-конструкторских испытаний и работает в тестовом режиме.