Новая российская единая база снимков Земли из космоса прошла госиспытания

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Созданная Роскосмосом единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли прошла госиспытания, сообщили в пресс-центре компании "Российские космические системы".
"Начало ее штатной эксплуатации, которое намечено на этот год, позволит госкорпорации "Роскосмос" существенно повысить эффективность предоставления информации дистанционного зондирования Земли и информационных продуктов на ее основе широкому кругу потребителей", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.
Система интегрировала в единое информационное пространство все информационные ресурсы дистанционного зондирования Земли на территории страны - 13 крупных центров.
Помимо наземной инфраструктуры она включает в себя семь космических аппаратов: "Ресурс-П" №1, №2 и №3, "Канопус-В", "Электро-Л" №1 и "Метеор-М" №1 и №2. Еще один аппарат - "Электро-Л" №2 - находится на стадии летно-конструкторских испытаний и работает в тестовом режиме.