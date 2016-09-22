Роскомос намерен арендовать часть территории КНР в районе падения частей ракет

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует арендовать обширные территории в Синцзян-Уйгурском автономном районе Китая под поля падения отделяемых частей ракет-носителей. Об этом пишет в четверг газета "Известия", ссылаясь на данные, полученные с официальной презентации проектов ракет-носителей "Протон-light" и "Сункар".
"Над Китаем российские носители будут сбрасывать створки головного обтекателя, поэтому из той местности, куда они могут упасть, нужно будет временно эвакуировать всех жителей. Чтобы обеспечить полную безопасность, в аренду придется взять участок площадью около 10 тыс. кв. км", - говорится в сообщении.
Отмечается, что условия соглашения будут включать запрет на размещение промышленных объектов и строительство городов на арендуемой территории.
"Створки головных обтекателей ракеты экологически безопасны, но районы падения под них приходится выделять весьма обширные, поскольку створки эти обладают такими аэродинамическими качествами, что улететь могут очень далеко. Площадь такого района падения может запросто быть 150 на 150 километров. Разумеется, хозяйственная деятельность в таких местах ограничивается, городов там не построишь", - приводит газета слова члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.
"Известия" подчеркивают, что у России имеется давний опыт заключения подобных соглашений. Так, ряд соглашений об аренде был подписан с Казахстаном - на арендованных территориях были оборудованы районы падения частей ракет для войск РВСН.
По данным газеты, Роскосмос планирует начать эксплуатацию "Протон-light", новой версии носителя семейства "Протон", в 2020 году. Первый полет ракеты "Сункар" запланирован на 2025 год. Обе ракеты будут запускаться казахстанско-российским совместным предприятием "Байтерек".