Ученые восстановили "историю" челябинского метеорита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Ученые смогли восстановить этапы "жизни" метеорита "Челябинск", который упал в феврале 2013 года на территории Челябинской области, - от формирования тела до его падения на планету. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС член комитета по метеоритам РАН, ведущий научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества Физико-технического института УрФУ профессор Виктор Гроховский.

"Мы восстановили "историю" метеорита "Челябинск". Она состоит из нескольких этапов, то есть это своеобразная эволюция от момента образования до падения на Землю. Сначала был сформирован зародыш планеты, потом были ударные события, далее одно мощное ударное событие, из-за которого откололась часть объекта. В одной из публикаций даже есть предположение, что был и удар с кометой. После этого - вторжение в атмосферу, фрагментация, падение в Челябинской области и находки", - сказал он.

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.

Падение метеоритов на Землю. Досье

Что уже известно?

После этого научные группы по всему миру приступили к изучению космического объекта. В настоящее время исследования продолжаются. В УрФУ с помощью 3D-принтера была создана уменьшенная компьютерная модель самого большого осколка, которая полностью повторяет особенности поверхности небесного тела. Благодаря созданию 3D-модели ученые смогли точно определить плотность метеорита - 3,2 грамма на 1 кубический сантиметр.

Исследования международной команды ученых, в том числе из России, показали, что метеорит являлся частью более крупного небесного тела и откололся от него в результате сильного удара. Тело, от которого откололся челябинский метеорит, по мнению исследователей, ударилось о другой астероид, диаметр которого составлял не менее 150 м. Ученые продолжают выяснять, по какой траектории могли двигаться оба этих объекта. Предположительно, столкновение произошло примерно 290 млн лет назад.