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"Роскосмос" назвал 2016 год проблемным, но позитивным для отрасли

Космос
27 декабря, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В частности, заместитель генерального директора госкорпорации упомянул аварию грузового корабля "Прогресс МС-04"
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Власов уверен, что 2016 год был позитивным для развития российской космической отрасли. Такое мнение он высказал в понедельник вечером в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отметив, что уходящий год не обошелся и без серьезных трудностей.

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"2016 год, несмотря на свою сложность, для космической отрасли очень позитивный. Отрасль находится в стабильном состоянии. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этот год прошел без аварий, но не получилось", - сказал он.

В частности, Власов упомянул аварию грузового корабля "Прогресс МС-04", который был запущен 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У" и был потерян на высоте 190 км над Тувой. Большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

В свою очередь, официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков заявил в эфире радиостанции, что самым главным достижением российской космической отрасли в 2016 году стала сдача в эксплуатацию космодрома Восточного, с которого 28 апреля состоялся первый успешный пуск ракеты "Союз-2.1а" с выводом на орбиту спутников "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218.

"Мы добились того, что у России есть действующий космодром на своей территории. Я считаю, что это - самое главное событие уходящего года, а может, и не года, а целых десятилетий. Тут есть, чем гордиться", - пояснил он, признав, что у космодрома "были проблемы, и это ни для кого не секрет".

В этом году в суды направлены уголовные дела, связанные с нарушениями законодательства при строительстве объектов космодрома Восточный, в отношении бывшего директора ФСИН Александра Реймера, его экс-заместителя Николая Криволапова и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктора Определенова, а также дело бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова.

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