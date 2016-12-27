Ученые NASA полагают, что на поверхности Цереры когда-то был океан

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. На поверхности Цереры, карликовой планеты в поясе астероидов, возможно, на раннем этапе формирования Солнечной системы, существовал океан. Такую гипотезу выдвинули специалисты NASA на ежегодной конференции Американского геофизического союза на основании информации, полученной с автоматической станции Dawn.

На поверхности карликовой планеты обнаружены несколько кратеров, внутренняя поверхность которых покрыта слоем льда. Они получили условное наименование "ловушек холода", поскольку температура там, по оценкам, составляет минус 157 градусов Цельсия. Один из кратеров - Occator диаметром 92 километра - вероятно, возник при падении крупного астероида, после чего вода была "выдавлена" из глубинных слоев на поверхность карликовой планеты. Как отметил интернет-портал научной информации Space.com, "в связи с этим выдвигается гипотеза о том, что когда-то на Церере возможно, существовала вода в жидком виде".

"Станция Dawn стремится заглянуть в прошлое, в самые ранние этапы формирования Солнечной системы, - отметила заместитель научного руководителя проекта Dawn Кэрол Реймонд. - Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить, что произошло после того, как на поверхности Цереры появилась вода. К сожалению, мы способны оценивать возможности возникновения пригодных для жизни условий лишь на основании анализа тех химических соединений, которые находятся на поверхности или в мелких кратерах. Однако уже появились указания на вероятность существования океана на поверхности".

Церера, названная в честь римской богини плодородия, была открыта итальянским астрономом Джузеппе Пиацци 1 января 1801 года. Имея диаметр 950 км, она стала крупнейшим объектом в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. В августе 2006 года на ассамблее Международного астрономического союза она была отнесена к карликовым планетам. В 2007 году к Церере была запущена автоматическая станция Dawn и 5 марта 2015 года она вышла на ее орбиту. Первые снимки небесного тела аппарат получил с высоты 46 тыс. километров.

Церера не первое небесное тело, которое изучала Dawn. В 2011 году зонд сделал снимки астероида Веста.