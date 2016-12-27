Запуск обсерватории "Спектр-РГ" запланирован на март 2018 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" планируется провести в марте 2018 года, сообщил замдиректора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.

По его словам, ракета "Зенит", как ранее сообщалось, скорее всего будет заменена на ракету "Протон".

"Мы, по всей видимости, будем переходить на ракету "Протон". Нам говорят, что она сделана, разгонный блок будет ДМ-03", - сказал Павлинский.

В свою очередь, руководитель проекта "Спектр-РГ" НПО имени Лавочкина Илья Ломакин сообщил, что смена ракеты-носителя не потребует переделки космической обсерватории. "С точки зрения механики, вибрации, доработок не потребуется. Адаптация коснется лишь интерфейсов между разгонным блоком и нашим космическим аппаратом", - пояснил он. Ломакин также рассказал, что начало испытаний аппаратуры намечено на весну следующего года и продлится девять месяцев.

Ранее Павлинский сообщал, что "Протон" для запуска обсерватории могут взять из резерва программы ГЛОНАСС. Изначально обсерваторию планировалось запустить с помощью ракеты "Зенит", которую теперь, по словам Павлинского, отдадут для вывода на орбиту ангольского спутника связи AngoSat.

"Спектр-РГ" - орбитальная обсерватория, в которую должны войти два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. Главная цель проекта - изучение Вселенной в рентгеновском диапазоне, поиск и каталогизация наиболее массивных скоплений галактик в наблюдаемой Вселенной, а также активных галактических ядер.

Запуск проекта ранее уже неоднократно переносился из-за задержек с поставками немецкого оборудования. На прошлой неделе научный руководитель проекта eRosita Петер Предель заявил, что поставка немецкого телескопа намечена на январь на 2017 года.