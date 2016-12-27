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Запуск обсерватории "Спектр-РГ" запланирован на март 2018 года

Космос
27 декабря, 13:39 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Предположительно, для запуска будет использована ракета-носитель "Протон, а не "Зенит"
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" планируется провести в марте 2018 года, сообщил замдиректора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.

По его словам, ракета "Зенит", как ранее сообщалось, скорее всего будет заменена на ракету "Протон".

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"Мы, по всей видимости, будем переходить на ракету "Протон". Нам говорят, что она сделана, разгонный блок будет ДМ-03", - сказал Павлинский.

В свою очередь, руководитель проекта "Спектр-РГ" НПО имени Лавочкина Илья Ломакин сообщил, что смена ракеты-носителя не потребует переделки космической обсерватории. "С точки зрения механики, вибрации, доработок не потребуется. Адаптация коснется лишь интерфейсов между разгонным блоком и нашим космическим аппаратом", - пояснил он. Ломакин также рассказал, что начало испытаний аппаратуры намечено на весну следующего года и продлится девять месяцев.

Ранее Павлинский сообщал, что "Протон" для запуска обсерватории могут взять из резерва программы ГЛОНАСС. Изначально обсерваторию планировалось запустить с помощью ракеты "Зенит", которую теперь, по словам Павлинского, отдадут для вывода на орбиту ангольского спутника связи AngoSat.

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"Спектр-РГ" - орбитальная обсерватория, в которую должны войти два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. Главная цель проекта - изучение Вселенной в рентгеновском диапазоне, поиск и каталогизация наиболее массивных скоплений галактик в наблюдаемой Вселенной, а также активных галактических ядер.

Запуск проекта ранее уже неоднократно переносился из-за задержек с поставками немецкого оборудования. На прошлой неделе научный руководитель проекта eRosita Петер Предель заявил, что поставка немецкого телескопа намечена на январь на 2017 года.

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