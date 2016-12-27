Ученые просят Роскосмос закладывать в бюджет научных проектов 2% на популяризацию

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет РАН по космосу обратился в госкорпорацию "Роскосмос" с просьбой выделить средства на популяризацию отечественных достижений в области космических исследований, говорится в письме ученых, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Совет по космосу РАН выступает с предложением включить соответствующие статьи расходов на мероприятия по популяризации и пропаганде в бюджеты проектов по разделу "Фундаментальные космические исследования" Федеральной космической программы 2016-2025 гг. и просит госкорпорацию "Роскосмос" изыскать соответствующие средства на эти работы", - говорится в письме Совета РАН по космосу, направленному в госкорпорацию.

Ссылаясь на мировой опыт, ученые предлагают выделять на популяризацию и пропаганду не менее 2% от общего бюджета конкретного проекта, а также найти средства на информирование общественности о тех проектах, которые уже реализуются, но в бюджете которых нет подобной статьи расходов.

Средствами, при этом, по мнению ученых, должны распоряжаться головные научные институты по конкретному проекту, которые будут работать в координации с Роскосмосом. Ученые отмечают, что невозможно вести активную популяризацию космической деятельности без соответствующего финансирования. Из российских проектов, получивших известность в СМИ, сами ученые называют лишь две миссии - "Радиоастрон" и "ЭкзоМарс", при этом второй проект реализуется совместно с Европейским космическим агентством.

"Опыт мировых космических агентств показывает, что очень эффективен метод, когда затраты на мероприятия по популяризации и пропаганде хода и результатов конкретного проекта включаются в общий бюджет проекта в качестве отдельной статьи", - говорится в письме.

Ответ Роскосмоса

"Уже пришел ответ, что, к сожалению, в соответствии с федеральным законом о государственной корпорации "Роскосмос", этого (включить расходы на популяризацию в бюджеты проектов - прим. ТАСС) делать нельзя, но готовятся поправки в закон, и мы надеемся, что наша просьба будет учтена", - рассказал ТАСС директор Института космических исследований, председатель Совета РАН по космосу академик РАН Лев Зеленый.

В свою очередь, пояснил он, среди задач Российской академии наук такая функция предусмотрена, но в бюджете академии нет необходимых объемов финансирования.

Денежные средства, по словам Зеленого, нужны на создание современных сайтов с информацией о проектах, постоянного их пополнения актуальной информацией, производство фильмов с использованием 3D-графики. "Для всего этого нужны профессионалы, но они бесплатно не работают", - отметил ученый.

Несмотря на отказ, в Роскосмосе предлагают РАН найти формы сотрудничества по данному вопросу. "Роскосмос совместно с профильными институтами РАН занимаются популяризацией научных достижений России, в частности, в области космоса. Мы изучаем различные варианты для усиления популяризации результатов космической деятельности", - сказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Личный опыт

Заведующий лабораторией Астрокосмического центра ФИАН, руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", член- корреспондент РАН Юрий Ковалев и его коллеги из научной группы проекта в ФИАН самостоятельно пишут пресс-релизы и новости проекта, выступают на ТВ, радио, проводят научно-популярные лекции, регулярно общаются с журналистами, поскольку специалиста по связям с общественностью у проекта нет.

"Статьи расходов на научно-популяризационную деятельность в бюджете, который выделяется Астрокосмическому центру ФИАН в рамках контракта с Роскосмосом, просто нет. Мы на популяризацию "Радиоастрона" получаем 0 рублей 00 копеек. Я отвечаю за формирование и реализацию научной программы проекта, но при этом занимаюсь популяризацией, поскольку понимаю, что не заниматься этим нельзя. Это крупнейший успешный научный космический проект за всю историю современной России и мы обязаны о нем рассказывать", - заявил ТАСС Ковалев.

Как отметил Ковалев, с недавних пор на безвозмездной основе к информированию общественности о проекте подключились научные журналисты и популяризаторы. "Многим нравится наш проект, получаемые с его помощью результаты, они понимают, что нам надо помогать его рекламировать", - сказал он.

"Отдельный момент - телестудия Роскосмоса. Журналисты телестудии регулярно выходят на нас, на наших коллег и снимают передачи, которые потом идут в эфир федеральных каналов. Опыт работы с ними только положительный", - отметил ученый.

В случае, если все же Роскосмос выделит средства на популяризацию космических проектов, учитывая, что, скорее всего, это будут небольшие суммы, приоритет будет отдан профессиональному написанию пресс-релизов и подготовке иллюстраций по результатам проекта, говорит Ковалев. "По отношению цены-качества пресс-релизы - самые эффективные с точки зрения воздействия на целевую аудиторию. Научно-популярный рассказ про историю, технические и научные аспекты проекта и его результаты в виде профессионального, современного, красочного веб-ресурса - посмотрите примеры в NASA или ЕКА - был бы также важен. Третье направление - более дорогое, но обеспечивающее более широкий охват аудитории - подготовка телевизионных передач, создание полноценных фильмов, которые можно было бы транслировать по телевидению, а также на экранах в музеях, планетариях, научных центрах", - рассказал он.