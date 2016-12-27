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Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию аварии "Прогресса" до 30 декабря

Космос
27 декабря, 17:27 дата обновления: 27 декабря, 17:35 UTC+3
Ранее работу комиссии уже продлевали на восемь дней до 28 декабря
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин аварии космического грузовика "Прогресс МС-04" продолжит работать до 30 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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"В настоящее время работа комиссии по транспортному грузовому космическому кораблю "Прогресс" продлена по 30 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.

Изначально комиссия должна была подвести итоги своей работы 20 декабря, однако позже этот срок был продлен до 28 декабря.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

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Источник: телеметрия с упавшего "Прогресса" повреждена на последних секундах

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Темы
Авария космического грузовика "Прогресс"
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