Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию аварии "Прогресса" до 30 декабря

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин аварии космического грузовика "Прогресс МС-04" продолжит работать до 30 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"В настоящее время работа комиссии по транспортному грузовому космическому кораблю "Прогресс" продлена по 30 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.
Изначально комиссия должна была подвести итоги своей работы 20 декабря, однако позже этот срок был продлен до 28 декабря.
Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.