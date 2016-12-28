Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли "Гаоцзин-1"

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ПЕКИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Пара спутников дистанционного зондирования земной поверхности "Гаоцзин-1" была успешно запущена с космодрома Тайюань (провинция Шаньси) и выведена на расчетную орбиту. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".
Спутники будут использоваться для проведения научных экспериментов и наблюдения за поверхностью Земли. Аппараты будут использоваться на коммерческой основе.
Запуск был произведен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси при помощи ракеты-носителя "Великий поход-2Д" ("Чанчжэн-2D").
Ожидается, что в 2017 году группировка спутников "Гаоцзин-1" будет дополнена еще двумя аппаратами.