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Следующий геодезический спутник "Гео-ИК-2" запустят на орбиту в III квартале 2017 года

Космос
28 декабря, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Планируется, что запуск будет проведен с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Рокот"
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следующий геодезический космический аппарат "Гео-ИК-2" будет выведен на орбиту в III квартале 2017 года, сообщил ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева" Николай Тестоедов.

"Запуск "Гео-ИК-2" мы планируем осуществить в третьем квартале следующего года. Мы получили от наших партнеров все необходимые комплектующие для сборки космического аппарата. В течение трех кварталов мы проведем все необходимые работы по сборке, испытаниям и подготовке аппарата к запуску", - рассказал Тестоедов.

По словам гендиректора спутникостроительного предприятия, запуск планируется осуществить с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Рокот".

Космический аппарат "Гео-ИК-2" предназначен для геодезических измерений высокой точности. Орбитальная группировка системы должна состоять из двух спутников.

Запуск первого из них в 2011 году закончился неудачно. Ракета "Рокот", стартовавшая с Плесецка, не смогла вывести спутник на расчетную орбиту. Следующая попытка была предпринята в июне этого года и оказалась успешной. После включения аппарата специалисты ИСС провели проверку космического аппарата, которая показала, что системы спутника функционируют без замечаний.

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