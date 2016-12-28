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Источник: авария при запуске "Прогресса" произошла не из-за корабля

Космос
28 декабря, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Никаких процессов, которые могли бы привести к аварии "Союз-У", на корабле в ходе расследования не выявлено, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Космический корабль "Прогресс МС-04" не причастен к аварии, случившейся 1 декабря при запуске этого грузовика с помощью ракеты-носителя "Союз-У", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию аварии "Прогресса" до 30 декабря

"В ходе расследования установлено, что работа систем корабля "Прогресс" началась уже после выдачи команды на отделение от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У". Никаких процессов на корабле, которые могли бы привести к аварии ракеты-носителя, не выявлено", - сказал собеседник.

Таким образом, отметил он, одна из шести рабочих групп, расследовавшая причастность грузового корабля к аварии, не выявила его вины. Ранее некоторые СМИ сообщали, что преждевременное включение систем на корабле "Прогресс" могло спровоцировать аварию на ракете-носителе "Союз-У".

В Роскосмосе не стали комментировать эту информацию.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа. Ранее Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию причин аварии до 30 декабря.

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