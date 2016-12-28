Источник: авария при запуске "Прогресса" произошла не из-за корабля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Космический корабль "Прогресс МС-04" не причастен к аварии, случившейся 1 декабря при запуске этого грузовика с помощью ракеты-носителя "Союз-У", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В ходе расследования установлено, что работа систем корабля "Прогресс" началась уже после выдачи команды на отделение от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У". Никаких процессов на корабле, которые могли бы привести к аварии ракеты-носителя, не выявлено", - сказал собеседник.

Таким образом, отметил он, одна из шести рабочих групп, расследовавшая причастность грузового корабля к аварии, не выявила его вины. Ранее некоторые СМИ сообщали, что преждевременное включение систем на корабле "Прогресс" могло спровоцировать аварию на ракете-носителе "Союз-У".

В Роскосмосе не стали комментировать эту информацию.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа. Ранее Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию причин аварии до 30 декабря.