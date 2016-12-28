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Рогозин назвал главной задачей космической отрасли РФ выход на безаварийные пуски

Космос
28 декабря, 11:42 дата обновления: 28 декабря, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
На заседании комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный вице-премьер также поздравил работников космодромов с Новым годом и рассказал о планах на 2017 год
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Запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Главной задачей на 2017 год для российской космической отрасли должен стать выход на безаварийные пуски. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на заключительном заседании комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный.

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"Мы все прекрасно понимаем, насколько важна космическая деятельность для всей нашей страны, - отметил он. - Любые просчеты, любые неудачи являются не корпоративными просчетами и неудачами, это по сути дела та боль, которую переживает вся страна, космосом у нас болеет вся Россия, и поэтому крайне важно сделать так, чтобы мы с вами выходили на безаварийные пуски, на создание устойчивой орбитальной группировки, которая бы смогла России дать все новые технологические возможности".

Вице-премьер объяснил, что имеет в виду связь, технологии дистанционного зондирование Земли, современное телевидение и "ощущение полного контроля, безопасного контроля за огромной, большой инфраструктурой экономики РФ". По словам Рогозина, особые задачи будут стоять и по развитию транзитных и энергетических возможностей в Арктической зоне. "В этом - наша перспектива, наше огромное богатство", - заключил он, призвав всех сотрудников космической отрасли в следующем году работать слаженно, чтобы вернуть стране гордость за космические успехи.

Рогозин также поздравил работников космодромов Плесецк, Байконур и Восточный, а также работников Гвианского космического центра с наступающим Новым годом.

"Хотел сегодня воспользоваться возможностью и прежде чем начать совещание в рамках комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный, обратиться ко всем нашим коллегам, работникам других космодромов, других космических центров, подвести некоторые итоги и посмотреть на перспективу 2017 года", - сказал он. Зампред правительства коротко перечислил основные успехи каждого из российских космодромов и обозначил задачи на ближайший год.

Восточный

Начало запусков с космодрома Восточный стало крайне важным событием уходящего года. Такую оценку дал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе селекторного совещания по вопросам развития космодрома.

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"2016 год для нас - это начало жизни нашего первого гражданского космодрома на территории уже суверенной РФ", - сказал он. "Это крайне важное событие, над которым мы работали последние годы", - напомнил вице-премьер. "Теперь в России есть (в том, что касается гражданских пусков) возможность гарантированного запуска ракетоносителей с территории собственной страны", - подчеркнул Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что в апреле 2016 года был успешно проведен пуск ракеты-носителя, на целевую орбиту выведены три космических аппарата.

На будущий год запланировано два запуска с целью выведения на орбиту двух космических аппаратов "Канопус-В" и гидрометеорологического аппарата "Метеор". Рогозин также отметил необходимость наращиванию усилий по строительству второй очереди космодрома Восточный.

Подготовка к пуску "Ангары"

Вице-премьер РФ рассчитывает, что масштабная работа по подготовке к пуску "Ангары" с Восточного будет проведена должным образом. 

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"Мы рассчитываем на то, что Роскосмос будет выступать в качестве организатора большой масштабной работы, в том числе на конкурсной основе, для выхода на этап, за которым последует подготовка к пуску в 2021 году "Ангары", подготовленной для пилотируемого пуска, но без экипажа; 2023 год - это уже экипажный пуск", - сказал Рогозин.

По его словам, должна быть развернута вся инфраструктура для работы и жизни космонавтов, "чтобы лучшие специалисты, в том числе молодые, поехали и жили в городе Циолковский". "Мы будем следить за этим пристально; мы большие надежды связываем с этой огромной работой, которая будет вестись в рамках реализации указа президента РФ", - сказал Рогозин.

Вице-премьер озвучил основные задачи по работе космодрома Восточный на 2017 год. "Работа огромная, конечно, она будет построена теперь на иных принципах: мы теперь не можем допустить, чтобы по ходу (строительства) подавалась документация, что создавало огромные риски, те, которые мы испытали, с которыми боролись жестко при создании стартового минимума для успешного пуска ракетоносителей "Союз-2", - заключил Рогозин.

Байконур

По словам вице-премьера, в 2016 году на космодроме Байконур было проведено 11 пусков ракет космического назначения, один из них оказался аварийным.

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При этом на целевые орбиты было выведено 10 космических аппаратов. В 2017 году с Байконура запланировано провести 15 запусков, согласно Федеральной космической программе, ФЦП развития и использования системы "ГЛОНАСС" на 2012-2020 году, по программе международного сотрудничества и коммерческих проектов, а также запуски по планам Генштаба РФ. Среди задач Рогозин назвал поддержание состояния функциональных комплексов ракет-носителей "Союз", "Союз-2", "Протон-М". Он также указал на необходимость подготовки к пускам пилотируемых кораблей и т.д.

Он напомнил, что в понедельник в Санкт-Петербурге была подписана Концепция дальнейшего развития космодрома Байконур. "Мы впервые с нашими казахстанскими коллегами договорились по существу того, над чем мы будем работать: Это создание проекта "Байтерек" на основе новых технологических разработок Роскосмоса с принципиальным капитальным вложением Республики Казахстан по развитию стартового комплекса ракеты "Зенит", - отметил вице-премьер. - Принципиально подтверждено то, что Россия и Казахстан не бросают Байконур и будут его развивать вне зависимости от того, что происходит у нас сейчас на Дальнем Востоке в рамках строительства теперь уже второй очереди космодрома Восточный".

Плесецк

Что касается космодрома Плесецк, то в истекшем году было проведено пять пусков ракет космического назначения, на целевые орбиты выведено пять космических аппаратов.

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На следующий год, по словам Рогозина, намечено проведение еще шести запусков. Он отметил, что в Плесецке будет также развернута большая работа по созданию наземной космической инфраструктуры для ракетно-космического комплекса "Ангара", включая объекты наземной космической инфраструктуры перспективных разгонных блоков на экологически чистых компонентах топлива и т.д. Рогозин также отметил, что необходимо будет уделить внимание состоянию военных и социальных коммуникаций, включая объекты жилого комплекса космодрома, дороги, административно-хозяйственный комплекс.

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