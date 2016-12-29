Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Протон Лайт" будет стоить примерно на $10 млн меньше Falcon 9

Космос
29 декабря, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Стоимость запуска ракеты-носителя оценивается примерно в $50-55 млн
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость запуска ракеты-носителя "Протон Лайт" оценивается примерно в $50-55 млн, что ниже стоимости ракеты Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Об этом сообщил гендиректор НПО "Техномаш" (головное предприятие Роскосмоса) Дмитрий Панов.

"Было принято решение делать и выпускать на рынок облегченную версию, предназначенную для коммерческого использования - "Протон Лайт". Отличие ее в том, что ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн. Цену всей этой красоты прикидывают в районе 50-55 млн. долларов", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время стоимость американской ракеты Falcon 9 оценивается в $62 млн, она может выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) примерно 22,8 тонны, на геосинхронную - 8,3 тонны. В декабре 2015 года SpaceX впервые удалось успешно вернуть на Землю первую ступень ракеты, а в апреле 2016-го - на плавучую платформу. В компании рассчитывают, что повторное использование первой ступени позволит значительно снизить стоимость запусков (от $37 до 48 млн).

В сентябре Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась на мысе Канаверал. Следующий после этой аварии пуск планируется провести не раньше января 2017 года. Также в 2017 году SpaceX планирует провести первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, которая сможет выводить на НОО 54,4 тонны и 22,2 тонны - на геосинхронную.

Российский Центр имени Хруничева в этом году представил две новые модификации ракеты "Протон" - "среднюю" и "легкую". "Средняя" версия состоит из первой и третьей ступеней базового "Протона", ее первый запуск должен пройти в 2018 году. "Легкая" также состоит из первой и третьей ступеней, но из шести двигателей первой ступени оставлены только четыре. Ее планируется впервые запустить в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
2016 год: вид из космоса
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
2
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
5
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
Темы дня
Реклама