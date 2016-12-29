Космическая обсерватория "Спектр-М" будет искать "тень" черной дыры в центре Галактики

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская космическая обсерватория "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которую планируется запустить после 2025 года, займется поиском "тени" черной дыры в центре нашей Галактики и других звездных систем. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией Астрокосмического центра ФИАН, руководитель научной программы проекта "Радиоастрон" ("Спектр-Р"), член- корреспондент РАН Юрий Ковалев.
"В центре нашей Галактики масса такой черной дыры оценивается примерно в 4 миллиона масс Солнца, в других активных галактиках - более миллиарда масс Солнца. Хотя это и черные дыры и увидеть их невозможно, но можно разглядеть излучение вокруг них и за ними. Поэтому у ученых есть предположение, что черная дыра должна давать "тень", и мы должны увидеть в центрах галактик своеобразные "дырки", "бублики". Форма этого "бублика" и его размер помогут нам определить параметры сверхмассивной черной дыры и получить наиболее прямое подтверждение самого ее существования", - рассказал Ковалев.
По его словам, сейчас специалисты пытаются увидеть "тень" черной дыры с помощью уже работающего в космосе космического телескопа "Спектр-Р" в рамках проекта "Радиоастрон", однако пока им это не удалось. У космической обсерватории "Спектр-М" будет больше шансов, считает ученый.
Он напомнил, что "Спектр-М" будет исследовать объекты Вселенной в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, "на которых эффекты поглощения и рассеяния излучения значительно слабые". "Борьба с поглощением и рассеянием излучения в центрах галактик, возможность заглянуть в самый центр и увидеть сверхмассивную черную дыру - одна из захватывающих дух задач "Миллиметрона", в этом смысле "Спектр-М" - крайне интересный проект", - отметил Ковалев.
Ранее директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщал, что запуск космической обсерватории "Миллиметрон" планируется после 2025 года, при этом работы по ней сохранены в проекте Федеральной космической программы до 2025 года. В рамках программы на проект до 2025 года планируется направить 11 млрд рублей.
Обсерватория "Миллиметрон" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Диаметр главного зеркала космической обсерватории составляет 10 метров. "Спектр-М" планируется запустить в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, находящейся в 1,5 млн км от Земли.