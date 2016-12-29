Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Космическая обсерватория "Спектр-М" будет искать "тень" черной дыры в центре Галактики

Космос
29 декабря, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Форма этой "тени" и ее размер помогут определить параметры сверхмассивной черной дыры и получить наиболее прямое подтверждение ее существования
Материал из 1 страницы
© NASA/Rodney Grubbs

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская космическая обсерватория "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которую планируется запустить после 2025 года, займется поиском "тени" черной дыры в центре нашей Галактики и других звездных систем. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией Астрокосмического центра ФИАН, руководитель научной программы проекта "Радиоастрон" ("Спектр-Р"), член- корреспондент РАН Юрий Ковалев.

Смотрите также
Запуск обсерватории "Спектр-РГ" запланирован на март 2018 года

"В центре нашей Галактики масса такой черной дыры оценивается примерно в 4 миллиона масс Солнца, в других активных галактиках - более миллиарда масс Солнца. Хотя это и черные дыры и увидеть их невозможно, но можно разглядеть излучение вокруг них и за ними. Поэтому у ученых есть предположение, что черная дыра должна давать "тень", и мы должны увидеть в центрах галактик своеобразные "дырки", "бублики". Форма этого "бублика" и его размер помогут нам определить параметры сверхмассивной черной дыры и получить наиболее прямое подтверждение самого ее существования", - рассказал Ковалев.

По его словам, сейчас специалисты пытаются увидеть "тень" черной дыры с помощью уже работающего в космосе космического телескопа "Спектр-Р" в рамках проекта "Радиоастрон", однако пока им это не удалось. У космической обсерватории "Спектр-М" будет больше шансов, считает ученый.

Он напомнил, что "Спектр-М" будет исследовать объекты Вселенной в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, "на которых эффекты поглощения и рассеяния излучения значительно слабые". "Борьба с поглощением и рассеянием излучения в центрах галактик, возможность заглянуть в самый центр и увидеть сверхмассивную черную дыру - одна из захватывающих дух задач "Миллиметрона", в этом смысле "Спектр-М" - крайне интересный проект", - отметил Ковалев.

Смотрите также
Япония планирует в 2020 году запустить новый спутник для наблюдения за черными дырами

Ранее директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщал, что запуск космической обсерватории "Миллиметрон" планируется после 2025 года, при этом работы по ней сохранены в проекте Федеральной космической программы до 2025 года. В рамках программы на проект до 2025 года планируется направить 11 млрд рублей.

Обсерватория "Миллиметрон" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Диаметр главного зеркала космической обсерватории составляет 10 метров. "Спектр-М" планируется запустить в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, находящейся в 1,5 млн км от Земли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
2
Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном Королеве
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
5
В офисе ОАО "Компания Усть-Луга" в Ленобласти прошел обыск
6
Топилин: около 15 млн трудоспособных россиян работают нелегально
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама