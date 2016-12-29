ИСС продлят сроки хранения украинского спутника "Лыбидь"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) по заказу канадской компании MDA протестирует работоспособность систем украинского спутника "Лыбидь" для продления гарантийного срока его хранения, сообщил ТАСС гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

"Мы не взаимодействуем с Украиной, для нас заказчик спутника - канадская компания MDA. Мы с нашими канадскими партнерами решили все вопросы и продолжаем хранить аппарат, проводя соответствующие регламентом электроиспытания. Естественно, эта услуга платная", - сказал Тестоедов.

Запуск аппарата намечен на 2017 год, но более конкретные сроки пока не определены, поскольку зависят от готовности ракеты-носителя "Зенит", рассказал Тестоедов.

В то же время сообщалось, что производство ракет-носителей "Зенит" остановлено в 2014 году, однако никакой информацией от заказчика о возможности ее замены на какую- либо другую в ИСС не располагают. "Если менять ракету-носитель, то нужно проводить переадаптацию спутника. Этот вопрос занимает от 10 до 12 месяцев. Мы такой информации не получали", - отметил Тестоедов.

О спутнике "Лыбидь"

Решение об изготовлении и запуске телекоммуникационного спутника "Лыбидь" было принято в рамках реализации проекта создания Национальной системы спутниковой связи Украины. В 2009 году Государственное космическое агентство Украины заключило контракт с канадской компанией MDA по производству спутника и строительству на территории Украины объекта наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования. Российская компания "Информационные спутниковые системы" выступает в качестве субподрядчика, отвечающего в том числе за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Общий объем финансирования программы был утвержден в размере 38,5 млрд гривен ($1,5 млрд).

Запустить "Лыбидь" планировали еще в 2011 году, однако старт постоянно откладывается по разным причинам. В частности, в конце мая в Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что запуск спутника перенесен из-за финансовых проблем канадских партнеров. Еще одной причиной задержки выведения спутника на орбиту в СМИ назывались финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит", которая должна вывести спутник на орбиту.