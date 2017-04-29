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Прикладная астрономия: проверьте, насколько хорошо вы знаете устройство Солнечной системы

Космос
29 апреля, 12:00 UTC+3

Насколько Земля далека от Солнца, которая из планет вращается " не в ту сторону" и какое из небесных тел, помимо Сатурна, обладает кольцами

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В честь Международного дня астрономии предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните основы этого предмета, и "навести порядок" в Солнечной системе.

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