Япония отложила запуск ракеты-носителя со спутником TRICOM1

ТОКИО, 11 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA отложило запуск ракеты-носителя SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1, который был запланирован на 11 января. Об этом объявило JAXA.

Пуск был отложен, в частности, из-за плохих погодных условий. Новой даты запуска пока не объявлялось.

Японское агентство аэрокосмических исследований отмечает, что трехступенчатая ракета-носитель SS-520 является в настоящее время самой компактной в мире. Ее длина составляет 9,54 м, диаметр - 52 см, а вес - 2,6 тонны. За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки ракеты и ее запуска. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).

В случае успешного запуска и вывода на орбиту спутник TRICOM1 весом 3 кг, по предварительным расчетам, будет находиться в эксплуатации не больше месяца. С помощью установленной на нем камеры спутник будет делать снимки и посылать их на Землю.

В настоящее время Япония использует в своей космической программе главным образом тяжелую ракету-носитель H2A, каждый запуск которой обходится в 10 млрд иен ($90 млн), что гораздо дороже мировых аналогов. От нее JAXA планирует полностью отказаться к 2023 году, когда завершится разработка более эффективной ракеты H-3.