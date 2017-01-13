Астронавты установили новые батареи на поверхности МКС

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) - астронавт NASA Роберт Кимбро и сотрудник Европейского космического агентства Тома Песке досрочно завершили операцию по установке трех новых литиево-ионных аккумуляторных батарей на внешней поверхности орбитального комплекса. Об этом сообщили официальные представители американского космического ведомства.

"С начала сегодняшнего выхода в открытый космос прошло 3 часа и 25 минут, и все основные задачи были выполнены", - отметил ведущий трансляции NASA. Он указал, что три батареи подключены и работают нормально. Еще три таких устройства были установлены астронавтами 6 января. Батареи, о которых идет речь, были доставлены на МКС 13 декабря 2016 года японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (HTV).

Текущий выход Кимбро и Песке в открытый космос, общая продолжительность которого должна составить около шести часов, еще не завершен. Невыполненными остаются несколько второстепенных задач.

Старые никель-водородные аккумуляторные батареи, проработавшие около 10 лет, переведены в спящий режим. Часть из них будут загружена в японский грузовой корабль, который должен отстыковаться от МКС в конце января.

Для Кимбро данный выход в открытый космос - уже четвертый, а для Песке - первый.