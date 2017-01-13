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Астронавты на МКС успешно завершили выход в открытый космос

Космос
13 января, 20:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Представители NASA ранее сообщили, что астронавты установили на внешней поверхности орбитального комплекса три новые литиево-ионные аккумуляторные батареи
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НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) - астронавт NASA Роберт Кимбро и сотрудник Европейского космического агентства Тома Песке - успешно завершили выход в открытый космос, они установили новые литиево-ионные аккумуляторные батареи на внешней поверхности орбитального комплекса. Об этом сообщили официальные представители американского космического ведомства.

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Как отметил ведущий трансляции NASA, астронавтам было отведено шесть с половиной часов на операцию, однако они справились как с основными, так и с несколькими дополнительными задачами быстрее - примерно за шесть часов. Кимбро и Песке вернулись на МКС через люк модуля Quest, снять скафандры им поспешили помочь другие члены экипажа. Для Кимбро данный выход в открытый космос стал четвертым, а для Песке - первым.

Представители NASA ранее сообщили, что астронавты установили на внешней поверхности орбитального комплекса три новые литиево-ионные аккумуляторные батареи. В космическом ведомстве указали, что они подключены и работают нормально. Еще три таких устройства были установлены астронавтами 6 января. Батареи были доставлены на МКС 13 декабря 2016 года японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (HTV).

Старые никель-водородные аккумуляторные батареи, проработавшие около 10 лет, переведены в спящий режим. Некоторые из них будут загружены в японский грузовой корабль, который должен отстыковаться от МКС в конце января.

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