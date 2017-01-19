СМИ: РКК "Энергия" выплатит долг за "Морской старт" местами для астронавтов на "Союзах"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Американские астронавты получат как минимум два дополнительных места на российских кораблях "Союз" в рамках погашения задолженности РКК "Энергия", связанной с банкротством проекта "Морской старт". Об этом сообщил газете "Известия" гендиректор корпорации Владимир Солнцев.

Он рассказал изданию, что РКК "Энергия" и Boeing уже подписали соглашение о приобретении двух мест с опционом еще на три на конец 2018-го и 2019 год.

"В рамках урегулирования долга перед корпорацией Boeing мы предложили и американцы приняли схему совместной работы по различным направлениям космической деятельности, в том числе и расчета продажей мест в кораблях "Союз". Контракт NASA с Boeing, как ожидается, будет заключен в течение месяца. Таким образом, свой долг перед Boeing мы должны закрыть в течение двух с небольшим лет", - сказал Солнцев, отметив, что сделка с местами на "Союзах" - только часть "многоплановых отношений".

Накануне стало известно, что NASA планирует увеличить состав экипажа на Международной космической станции с трех до четырех человек и заключить с Boeing контракт на перевозку астронавтов на МКС и обратно российскими "Союзами". Предполагается, что контракт коснется доставки одного астронавта в конце 2017 года и еще одного - весной 2018-го. При этом NASA рассматривает возможность приобрести у Boeing услугу по перевозке дополнительно еще трех астронавтов в 2019 году на случай, если разрабатываемые в США пилотируемые корабли еще не будут готовы.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что два из четырех экипажей "Союзов" в 2017 году будут состоять из двух, а не трех человек.

Долг за "Морской старт"

Долг РКК "Энергия" перед Boeing составлял $330 млн - такую сумму в 2015 году постановил выплатить американской корпорации суд в Калифорнии. Летом 2016 года стороны заключили соглашение, согласно которому РКК "Энергия" погасит задолженность не деньгами, а за счет работ и новых проектов.

"Морской старт" - международный коммерческий проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Одноименная компания была создана в 1995 году, ее учредителями выступили Boeing, РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Был проведен ряд коммерческих запусков с плавучей платформы "Одиссей" с помощью российско-украинских ракет-носителей "Зенит".

В 2009 году компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". С 2014 года запуски в космос по проекту были приостановлены, а осенью 2016 года активы проекта выкупила группа компаний S7.