Китай планирует отправить аппарат "Чанъэ-5" к Луне в конце ноября

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ШАНХАЙ, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Запуск китайского исследовательского аппарата "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на поверхности Луны и вернуться обратно с образцами, запланирован на конец ноября 2017 года. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя китайской лунной программы Е Пэйцзяня.
Старт состоится с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань, ракетой-носителем будет "Чанчжэн-5". Данная миссия предусматривает выполнение четырех новых задач в китайской лунной программе. Китайский аппарат, по словам Е Пэйцзяня, впервые возьмет образцы лунных пород, взлетит с поверхности Луны, совершит автоматическую стыковку на ее орбите, а также вернется на Землю. "Лунный аппарат весит 8,2 тонны и состоит из четырех частей: орбитального модуля, возвращаемой части, модуля для взлета и посадочного модуля", - сообщил он.
После приземления "Чанъэ-5" собранные на Луне образцы будут перенесены во взлетный модуль, который затем поднимется на ее орбиту и состыкуется с орбитальным модулем и возвращаемой частью. Затем орбитальная и возвращаемая части с образцами на борту направятся к Земле и разделятся в нескольких тысячах километрах от нее. Образцы на планету доставит возвращаемый модуль.