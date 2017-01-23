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Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на Марсе

Космос
23 января, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Основное внимание, считают в НПО им. Лавочкина, нужно уделить строительству базы на Луне
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©  NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Создание постоянной космической базы на Марсе преждевременно и затратно, поэтому основное внимание нужно уделить строительству базы на Луне, считают в НПО им. Лавочкина, где создаются все межпланетные и научные российские космические аппараты.

Свое видение лунной базы отечественное предприятие представит на Академических чтениях по космонавтике, которые начнутся завтра в Москве.

"Современное представление о колонизации космоса позволяет выделить Луну как наиболее перспективное тело для создания постоянной космической базы и подготовки к дальнейшей экспансии в космическое пространство. Аналогичные работы для Марса выглядят бесперспективными, так как обеспечение безопасности экипажа в долговременной станции на Марсе на несколько порядков более сложны, чем формирование необходимых условий на Луне. Участие в пилотируемых экспедициях к Марсу представляется преждевременной тратой ресурсов России на мероприятие, которое обещает низкую научную отдачу", - говорится в докладе российского предприятия.

Лунную базу специалисты НПО им. Лавочкина предлагают строить под поверхностью или с помощью 3D-принтера непосредственно из лунного грунта, причем возведение жилых и лабораторных построек должно вестись автоматическими средствами еще до прибытия первой пилотируемой экспедиции.

"Исследования в лунных лабораториях, связанные с обеспечением жизни космонавтов и продуктивным функционированием сельскохозяйственных искусственных плантаций - неизбежный шаг дальнейшей колонизации Луны, требующий безотлагательной проработки", - говорят авторы доклада.

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