Globo: Бразилия предложит США использовать космодром Алкантара

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские власти готовят для США предложение по использованию космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке страны. Об этом сообщила в понедельник газета Globo.

По ее данным, соответствующая инициатива возникла после того, как многолетние переговоры Бразилии с Украиной так и не привели к практическим шагам, касающимся пусков ракет-носителей "Циклон-4". Как утверждает Globo, ущерб южноамериканской страны от сорванного проекта составил по меньшей мере полмиллиарда реалов ($157 млн), которые были вложены федеральным правительством в реализацию соглашения.

Суть проекта договора, которое разрабатывают бразильские власти, заключается в том, чтобы предоставить США доступ к космическому центру Алкантара, главным преимуществом которого является близость к экватору, в обмен на возможность использовать современное оборудование, разработанное потенциальными партнерами. При этом власти южноамериканской страны готовы взять на себя обязательство о непередаче соответствующих технологий местному частному сектору. В случае интереса со стороны Вашингтона подобное соглашение, включающее в себя раздел о защите данных, должно быть ратифицировано законодателями обоих государств.

Именно это препятствие специалисты считают наиболее сложным, однако бразильские власти намерены проявить настойчивость. "Мы выступим с инициативой и предложим возвращение к некоторым соглашениям и контрактам, которые не были конкретизированы. Одно из них касается использования базы Алкантара. Эта инициатива в прошлом вызвала серьезную полемику, но сейчас мы попробуем найти для нее партнеров", - цитирует Globo министра иностранных дел Бразилии Жозе Серру.

Договор об использовании Алкантары

В 2003 году Бразилия и Украина заключили договор о долгосрочном сотрудничестве, касающемся использования ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара. Для этой цели была создана совместная компания "Алкантара- Циклон-Спейс". Согласно проекту "Циклон-4", украинская сторона должна была осуществить разработку и изготовление наземного технологического оборудования, которое необходимо для выполнения полного комплекса работ с ракетой-носителем в Алкантаре, а бразильская сторона - строительство капитальных сооружений и коммуникаций на всех объектах наземного комплекса. Сроки реализации проекта периодически переносились по техническим и финансовым причинам.

Окончательно договор был расторгнут по инициативе бразильской стороны после того, как несколько общин коренных жителей региона воспротивились расширению территории пускового центра, которое требовалось для полноценной реализации проекта. Теперь власти южноамериканской страны опасаются иска со стороны Киева о возмещении ущерба из-за одностороннего разрыва соглашения.

Космодром Алкантара печально известен тем, что в 2003 году там произошла трагедия: в результате взрыва на стартовой площадке ракеты-носителя VLS-1 погиб 21 человек. После случившегося специалисты из РФ оказывали бразильцам содействие при проектировании подобных объектов.