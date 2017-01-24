В Японии запущен первый военный спутник связи

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ТОКИО, 24 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Первый в Японии военный спутник связи "Кирамэки-2" ("Искра-2") запущен с космодрома на острове Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя H-2A.
Тем самым положено начало созданию группировки из трех аппаратов, которые будут обслуживать исключительно нужды вооруженных сил страны.
Спутники должны обеспечить связь высокой скорости и качества исключительно для военных целей. В настоящее время Министерство обороны Японии использует для этого три гражданских спутника.
Запущенный аппарат будет находиться на геостационарной орбите над Индийским океаном. Он должен обеспечивать связь с японскими силами, действующими в этом регионе - в частности, с миротворческим контингентом в Южном Судане и кораблями ВМС, которые участвуют в операциях против сомалийских пиратов.
Ранее предполагалось, что первый в серии военных спутников связи "Кирамэки-1" будет запущен еще в июле 2016 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако аппарат получил повреждения при транспортировке. Теперь его предполагается отправить на орбиту в марте 2018 года. Этот аппарат будет обеспечивать военную связь в зоне Тихого океана и повысит японские возможности сдерживания в отношении КНДР и Китая. Совокупная цена "Кирамэки-1" и "Кирамэки-2" оценивается примерно в 130 млрд иен (около $1,1 млрд).
Третий спутник этой серии "Кирамэки-3" предполагается запустить весной 2021 года. Он будет обеспечивать военную связь в самой Японии.