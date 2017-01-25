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"Известия": Роскосмос требует более 2 млрд рублей за срыв госконтракта

Космос
25 января, 5:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Изначально стоимость работ по заключенному в 2012 году с Космическим центром им. Хруничева контракту составляла 4,35 млрд рублей
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роскосмос требует от Космического центра им. Хруничева неустойку в 2,173 млрд рублей за срыв разработки разгонного блока для ракет "Ангара". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

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В связи с просрочкой исполнения обязательств, указанных в госконтракте, заказчик обязан направить исполнителю требование об уплате неустойки. Исковое заявление Роскосмоса было принято Арбитражным судом Москвы к производству 17 января, а предварительное судебное заседание назначено на 15 марта 2017 года.

Согласно измененной в декабре дате окончания исполнения госконтракта в Единой информационной системе, формально контракт закрыт, в то время как финансирование проекта продлено до 2020 года. Весь комплекс опытно-конструкторских работ предполагалось завершить в ноябре 2015 года, но работа не закончена до сих пор. При этом КВТК необходим Роскосмосу не ранее 2024 года, так как его можно использовать только со специальной инфраструктурой, которую только предстоит построить на космодроме "Восточный".

"Возможное изменение сроков реализации ОКР КВТК не отразится на выполнении государственных и коммерческих запусков носителей семейства "Ангара", поскольку сейчас для выведения полезной нагрузки используются разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ", - пояснили газете в пресс-службе Роскосмоса.

Изначально стоимость работ по заключенному в 2012 году контракту составляла 4,35 млрд рублей. Согласно графику финансирования работ в 2012-2014 годах, Центру были выделены 3,1 млрд рублей бюджетных средств. Согласно внесенным в опубликованный в ЕИС контракт правкам, в итоге общая сумма работ по проекту РБ КВТК может сократиться до 3,915 млрд рублей.

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