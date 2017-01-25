Орбитальную группировку ГЛОНАСС увеличат до 30 спутников

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС будет увеличена до 30 спутников путем создания ее высокоэллиптического сегмента, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Завершена научно-исследовательская работа "Эллипс" по обоснованию создания высокоорбитального сегмента для повышения точности и доступности системы ГЛОНАСС. По итогам принято решение доработать ряд моментов и продолжить работу в рамках опытно-конструкторского этапа. Для этого предстоит внести коррективы в действующую ФЦП "ГЛОНАСС", добавив в программу данную тематику", - рассказал собеседник ТАСС.
В Роскосмосе не стали комментировать данную тематику.
По словам собеседника ТАСС, разработка космических аппаратов для высокоэллиптического сегмента системы ГЛОНАСС может начаться уже с 2018 года. Предусматривается, что к действующей системе ГЛОНАСС, в которой по назначению должно работать 24 спутника, добавятся ориентировочно четыре-шесть космических аппаратов на геосинхронных наклонных орбитах (угол наклона составляет около 63 градусов). Вместе с сигналами ГЛОНАСС этот сегмент должен обеспечить точность определения местоположения на территории РФ и Арктики на уровне 0,6 метра.
По последним данным Информационно-аналитического центра головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, сейчас этот показатель составляет чуть больше 1,3 метра.
Ранее сообщалось, что в 2015 году Роскосмос выделил на обоснование создания высокоорбитального сегмента системы ГЛОНАСС 417,7 млн рублей. Научно-исследовательскую работу выполнял ЦНИИмаш.