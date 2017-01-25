В ожидании инопланетных сигналов: как и зачем на Земле слушают космос

25 января астрофизик Антонио Парис из Сент-Питерсбергского колледжа во Флориде намерен проследить за кометой 266P/Christensen. В этот день она должна пройти рядом с группой звезд Хи созвездия Стрельца. Зачем ему это нужно?

Дело в том, что 40 лет назад на этом же участке звездного неба радиотелескопом "Большое ухо" был зафиксирован мощный сигнал, настолько отличающийся от привычных космических шумов, что поймавший его астроном Джерри Эйман даже сделал на распечатке пометку "Wow!". Тогда в Университете штата Огайо надеялись, что "wow-сигнал" окажется сообщением от инопланетной цивилизации, однако повторно зарегистрировать его так и не удалось.

Сейчас у исследователей появилась новая гипотеза относительно происхождения "послания": они считают, что его источником могли быть кометы (обнаруженные лишь в начале XXI века), одну из которых и будет "прослушивать" Антонио Парис. Пока астрофизик занимается исследованием, призванным подтвердить или опровергнуть его теорию, мы вспоминаем о том, получало ли человечество другие неоднозначные сигналы из космоса, существуют ли специальные программы по их отслеживанию — и приносит ли подобная деятельность какие-либо результаты.

? Случалось ли такое раньше? Да. Сама идея общения с инопланетными цивилизациями при помощи сигналов возникла одновременно с радио, и именно с момента его изобретения на Земле начали активно "вслушиваться" в космос. Правда, усилия исследователей конца XIX – начала XX века в основном были направлены на наших ближайших соседей по Солнечной системе: Венеру и Марс. О том, что им удалось поймать инопланетные сообщения, в разное время заявляли и Никола Тесла, и Гульельмо Маркони. А в августе 1924 года в США даже был объявлен Национальный день радиотишины: Марс подошел на рекордно близкое расстояние к Земле, и американское правительство боялось пропустить возможный "приветственный сигнал". Но, как мы знаем, его так и не последовало. Сейчас, основываясь на данных многочисленных космических исследований, можно с уверенностью сказать, что в пределах Солнечной системы разговаривать нам не с кем. А вот за ее пределами — возможно. ? Только ли радио? Раньше большая часть исследований по поиску инопланетных сигналов проводилась в радиодиапазоне 1200–3000 МГц. Ученые исходили из того, что любая технологически развитая цивилизация (как минимум достигнувшая уровня земной) будет в состоянии как отправить, так и принять подобный сигнал. Сейчас исследователи не исключают, что общение может происходить не только в других диапазонах, но и в других форматах (например, в виде лазерных сигналов). Разрабатываются и новые методы поиска. Несколько лет назад астрономы из Гарвардского и Пристонского университетов предложили анализировать уровень освещенности ночной стороны экзопланет, чтобы зафиксировать возможный свет инопланетных городов. Но пока это не больше, чем инициатива. Ученые признают, что сейчас Земля не располагает достаточно чувствительной аппаратурой для проведения подобных исследований. Надежды возлагаются на американский телескоп нового поколения James Webb, который может прийти на смену Hubble в 2018 году. ? Кто занимается изучением? В 1959 году, вскоре после запуска первого искусственного спутника Земли и связанного с ним начала космической эры, в исследовательской сфере возникло такое понятие, как SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — обобщенное название группы проектов по поиску внеземных цивилизаций. Крайне популярное в момент своего создания, сейчас направление переживает кризис, связанный с отсутствием быстрых результатов и, как следствие, стабильного финансирования. В настоящее время есть несколько проектов, развивающихся благодаря частным инвестициям. К примеру, некоммерческий институт SETI в Маунтин-Вью в Калифорнии, уже на протяжении многих лет работающий над программой "Феникс". Ее цель — "прослушать" тысячи ближайших звезд солнечного класса. Исследователи предполагают, что если полностью использовать потенциал системы телескопов Аллена (совместный проект института с лабораторией Калифорнийского университета в Беркли), то первые результаты по поиску инопланетных цивилизаций можно получить уже к 2025 году. К категории частных проектов относится и программа Breakthrough Listen, финансируемая российским бизнесменом Юрием Мильнером. Часть выделенных средств уходит на аренду рабочих часов телескопов "Грин-Бэнк" в США и обсерватории Паркса в Австралии. Полученные данные отдаются на обработку пользователям, участвующим в программе SETI@home, запущенной Калифорнийским университетом в Беркли еще в 1999 году. От участников не требуется никакого "научного вмешательства", лишь вычислительная мощность их компьютеров, позволяющая ускорить процесс обработки космических данных. ? Есть ли успехи? Пока что ни одно из исследований не принесло положительных результатов, хотя за десятки лет работы были проверены тысячи звезд. Правда, оптимистично настроенные представители научного сообщества напоминают, что число исследованных звезд составляет менее 0,1% от числа тех, что только предстоит проверить. Иногда интересные данные удается получить в рамках радиоастрономических исследований, напрямую не связанных с SETI. К примеру, один из последних "перспективных" сигналов был пойман в 2012 году при помощи телескопа "Кеплер", занимающегося поиском и изучением экзопланет. Но однозначно утверждать, что зафиксированное "сообщение" носит осознанный характер и не является космическим шумом, нельзя. ? Отправляем ли мы сигналы сами? Да, попытки послать сигналы в космос носят обобщающее название METI (Messaging to Extraterrestrial Intelligence). Первые работы в этом направлении были проведены еще в Советском Союзе, в рамках "Проекта "Ау!". В 1962 году из Центра дальней космической связи СССР в Евпатории в космос было передано радиотелеграфное сообщение: "Мир", "Ленин", "СССР". Далее в течение нескольких лет были проведены и другие радиоэксперименты, к примеру, передача информации ближайшим звездам в рамках международного проекта Cosmic Call, а также знаменитое зашифрованное послание, отправленное с гигантского радиотелескопа в Аресибо в Пуэрто-Рико в 1974 году (при активном участии NASA). Правда, если учесть, что Землю и шаровое звездное скопление М13 (в направлении которого и было направлено послание), разделяет 25 100 световых лет, то ждать скорого ответа не приходится. По самым оптимистичным прогнозам, он может дойти до нас не ранее чем через 52 166 лет. Из всех отправленных земных сигналов самая ближайшая дата прибытия у "Послания с Земли", переданного планете Gliese 581 в октябре 2008 года. По предположениям астрономов, оно дойдет до "адресата" уже в 2029 году. ? Безопасно ли это? Мнения расходятся. Один из теоретиков SETI, радиоастроном Себастьян Рудольф Карл фон Хорнер (скончался в 2003 году в возрасте 83 лет), считал, что установление контакта с инопланетным разумом было бы мощнейшим научным и цивилизационным прорывом, сопоставимым с изобретением речи. Нынешнее молчание Вселенной он объяснял несовершенством земных технологий и нежеланием вкладывать достаточно средств в подобные исследования. Другие ученые, как Стивен Хокинг, настроены не столь оптимистично и считают, что подобные исследования могут спровоцировать инопланетное вторжение. Сторонники METI, в свою очередь, подчеркивают, что с начала эпохи радио и телевидения Земля успела отправить в космос множество "незапланированных" сигналов, которые уже разошлись на расстояния до 100 световых лет, а значит, если бы космические недоброжелатели хотели обратить на нас внимание, они бы уже это сделали.

В тексте были использованы материалы научно-популярного портала "Чердак".