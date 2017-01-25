Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роскосмос на несколько месяцев остался без возможности осуществления запусков ракет-носителей тяжелого и среднего классов из-за необходимости проведения дополнительных проверок двигателей "Протонов", "Союзов-У" и "Союзов-ФГ", считают российские эксперты в области космической деятельности.

"Пока можно говорить о том, что мы на какое-то время остались без тяжелых носителей, поскольку не можем выводить полезную нагрузку с помощью "Протона", который временно вышел из эксплуатации, а "Ангара" еще не введена в эксплуатацию", - сказал сегодня ТАСС академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Помимо этого, напомнил эксперт, из-за аварии ракеты-носителя "Союз-У" в декабре прошлого года, в результате которой был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04", пришлось перенести сроки запуска к Международной космической станции очередного грузового и пилотируемого кораблей, а двигатели для ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ" перепроверить.

"На какое-то время эксплуатация этих носителей ("Протон-М" и "Союз" - прим. ТАСС) оказывается под вопросом, хотя надо сказать, что пуски "Союзов" не будут полностью остановлены. На 28 января с космодрома Куру запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-СТ", где тоже стоят воронежские двигатели. Таким образом, проблема не глобальная, а касается ракет "Протон", ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", остальные ракеты серии "Союз" остаются в эксплуатации", - сказал он.

Выводы о том, что Россия кратковременно осталась без наиболее востребованных на пусковом рынке ракет "Протон" и "Союз", разделяет и научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. "Остается один редко летающий "Рокот", легкая конверсионная ракета", - пояснил он в беседе с ТАСС.

Так эксперты прокомментировали информацию газеты "Коммерсантъ" об отзыве для проверок всех двигателей вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон", а также планы Роскосмоса заменить двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к Международной космической станции.

Международные обязательства

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин считает, что вместо ракет, двигатели которых были отозваны для дополнительной проверки, можно использовать ракеты-носители, к двигателям которых не имеется претензий.

"Есть ракеты, изготовленные впрок и предназначенные для других пусков. Возможно, в запасе есть ракеты, на которых стоят двигатели из других, более ранних, серий, где проблем нет", - сказал он.

"Единственное, по "Союзу" у нас имеются международные обязательства. Если "Союзы" по программе МКС не будут запускаться, то программу нужно просто закрывать, поскольку без российских "Союзов" ее реализовать невозможно", - считает эксперт.

По мнению Моисеева, отсутствие ракет сразу двух классов должно заставить комиссии, направленные на Воронежский механический завод, работать крайне интенсивно. "Международная космическая станция не потерпит длительных задержек, да и задержки коммерческих запусков на "Протонах" - это прямые финансовые потери. Это может означать только то, что на заводах комиссиям придется работать крайне интенсивно", - говорит он.

Комплексная проблема

Как двигатели для ракет "Протон", так и двигатели для ракет "Союз" изготавливаются на Воронежском механическом заводе. 20 января, после визита на предприятие руководства Роскосмоса, генеральный директор предприятия Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции. Эксперты разошлись во мнениях, считать ли обнаруженные неисправности комплексными проблемами производства на Воронежском заводе.

"Судя по тому, что возникли проблемы при запуске "Прогресса" в декабре из-за двигателей, которые были произведены в Воронеже, и что возникли проблемы на "Протоне", это проблема комплексная. Это не связано с какой-то отдельной ракетой-носителем, а касается всего производства на этом предприятии", - считает Железняков.

Моиссев затруднился назвать проблему комплексной, поскольку считает, что для выводов пока еще слишком мало данных. "Нужно получить больше информации о том, что произошло, чтобы ответить на этот опрос", - сказал он.

В свою очередь, Ионин считает, что нельзя "стричь всех под одну гребенку", называя проблему комплексной, учитывая, что неисправности в двигателях "Протона" и "Союза", как и сами двигатели, разные.

По мнению эксперта, выявление проблем в разных двигателях свидетельствует о том, что система контроля изготавливаемой продукции, которую длительное время внедрял Роскосмос, начинает работать. "Это свидетельствует о том, что система качества, которую так долго создавали и со слабостью которой были связаны аварии и критика старого Роскосмоса, если не выстроена до конца, то существенно продвинулась в процессе создания. Возвращение двигателей на завод, их переделка, сдвиг сроков пусков вправо приведет к существенным экономическим потерям, но в любом случае эти потери меньше, чем если бы двигатели использовали во время пуска и произошла авария", - сказал он.

План пусков

Все эксперты сходятся во мнении, что обнаруженные в двигателях неполадки, скорее всего, будут оперативно устранены и график пусков ракет "Протон" будет оперативно восстановлен. В том числе, считают они, проблемы с двигателями "Протона" не должны серьезно сказаться на сроках запуска к МКС нового российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), который в графике пусков стоит на декабрь 2017 года.

"Если все ограничится только теми недостатками, которые уже обнаружены, то думаю, что к концу года работа предприятий стабилизируется и график пусков "Протонов" войдет в колею, тогда запуску МЛМ ничего не будет угрожать. Но если будут обнаружены дополнительные проблемы, тогда, наверное, встанет вопрос о возможном переносе запуска МЛМ", - считает Железняков.

"Я надеюсь, что Роскосмос выдержит сроки (запуска модуля - прим. ТАСС), хотя может произойти и сдвижка по срокам на несколько месяцев. До декабря они эту проблему решить обязаны", - отметил Моисеев.

"Я думаю, у Роскосмоса есть вся необходимая информация, чтобы перегруппировать план запусков с нанесением минимального репутационного и финансового ущерба", - подвел итог Ионин.