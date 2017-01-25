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Первый пилотируемый трехчасовой полет к МКС может состояться в 2019-2020 годах

Космос
25 января, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Внедрением двухвитковой схемы Россия создаст космическую транспортную систему нового поколения
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет к Международной космической станции по двухвитковой схеме (продолжительность - три часа) может состояться в 2019-2020 годах. Об этом сообщил специалист ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин.

"Первый полет по двухвитковой схеме может начаться в 2017-2018 годах на грузовом корабле "Прогресс", а пилотируемый полет - в 2019-2020 годах", - сказал он, выступая на Академических чтениях по космонавтике.

По словам Муртазина, сокращение времени полета до стыковки со станцией важно для реализации двухпусковых схем полета к Луне в будущем.

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Ранее сообщалось, что специалисты РКК "Энергия" рассматривают возможность доставки экипажей и грузов на МКС за три часа, а не за шесть часов ("короткая схема") или двое суток, как это происходит сейчас. Они считают, что в будущем этот подход может быть использован при запусках космических кораблей, например, корабля "Федерация" к орбитальной станции с космодрома Восточный.

Для реализации двухвитковой схемы в РКК "Энергия" разработан способ управления, заключающийся в выведении космического корабля на орбиту, не совпадающую с траекторией движения космической станции.

Внедрение новой схемы будет означать создание в России космической транспортной системы нового поколения (ракеты и корабли с цифровыми системами управления, оснащенными автономными системами спутниковой навигации) по оперативному доступу к МКС и околоземным объектам, отметили специалисты.

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