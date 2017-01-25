Песков: в космической отрасли РФ помимо неудач есть и успехи

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Космическая отрасль РФ в целом развивается, говорить только о неудачах в этой сфере нельзя, ряд проектов выполняется успешно. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о проблемах с двигателями для ракет-носителей "Протон-М".
По его словам, "говорить об одних неудачах (в космический сфере) вряд ли приходится". "Космическая программа рассчитана на длительную перспективу, она состоит из большого количества проектов и ряд из них выполняется весьма успешно", - сказал Песков, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин уделяет этой отрасли первостепенное значение. "Безусловно, есть неудачи, но есть и то, что можно назвать большим успехом, отрасль развивается", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Представитель Кремля при этом отметил, что давать в ходе брифинга с прессой профессиональную оценку работы госкорпорации "Роскосмос" было бы неуместно, "потому что это работа очень масштабная, очень комплексная и очень сложная".
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роскосмос решил отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". По данным издания, это связано с технологическими проблемами, которые были выявлены в ходе огневых испытаний. Как отмечает газета, эти проверки могут сказаться на сроках пусков, и первый в этом году старт "Протона", ранее намеченный на февраль, теперь может состояться на раньше лета.
В пресс-службе Роскосмоса же сообщили, что возможные задержки пусков ракет-носителей "Протон-М" связаны с дополнительными испытаниями и проверкой качества продукции в отрасли. "Главное - не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится", - пояснили в пресс-службе.