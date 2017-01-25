Эксперт: причиной неисправности двигателей "Протонов" может быть некачественный припой

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Причиной отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" может быть некачественный припой, используемый при пайке составных элементов конструкции, пояснил ТАСС специалист по космонавтике и эксперт по историческим расследованиям Александр Глушко.

"Для того, чтобы двигатель нормально работал, там все - в первую очередь камера сгорания и сопло - должно быть сделано из жаропрочного металла. Естественно, если речь идет о жаропрочном драгметалле, то это элементарная мелочь, которая очень важна, - припой", - рассказал он.

В то же время специалист отметил, что некачественный припой - лишь следствие проблем с кадрами в отрасли. "У нас разогнали специалистов и делать нормальную качественную технику просто некому. Это основная причина, почему у нас сейчас все начинает портиться", - считает Глушко.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что во время огневых испытаний второй ступени ракеты-носителя обнаружилась проблема в жидкостных ракетных двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода. Расследование причин инцидента показало, что при сборке двигателей использовались "неликвидные компоненты", в частности, менее жаростойкие материалы, в которых использовались драгметаллы.

В пресс-службе Роскосмоса, в свою очередь, отметили, что госкорпорация ведет тотальную проверку качества производимой продукции.