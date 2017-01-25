Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: причиной неисправности двигателей "Протонов" может быть некачественный припой

Космос
25 января, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
При этом специалист по космонавтике и эксперт по историческим расследованиям Александр Глушко отметил, что некачественный припой - лишь следствие проблем с кадрами в отрасли
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Причиной отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" может быть некачественный припой, используемый при пайке составных элементов конструкции, пояснил ТАСС специалист по космонавтике и эксперт по историческим расследованиям Александр Глушко.

Смотрите также
Ракета-носитель "Протон-М"
Роскосмос объяснил возможные задержки пусков "Протонов" дополнительными испытаниями

"Для того, чтобы двигатель нормально работал, там все - в первую очередь камера сгорания и сопло - должно быть сделано из жаропрочного металла. Естественно, если речь идет о жаропрочном драгметалле, то это элементарная мелочь, которая очень важна, - припой", - рассказал он.

В то же время специалист отметил, что некачественный припой - лишь следствие проблем с кадрами в отрасли. "У нас разогнали специалистов и делать нормальную качественную технику просто некому. Это основная причина, почему у нас сейчас все начинает портиться", - считает Глушко.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что во время огневых испытаний второй ступени ракеты-носителя обнаружилась проблема в жидкостных ракетных двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода. Расследование причин инцидента показало, что при сборке двигателей использовались "неликвидные компоненты", в частности, менее жаростойкие материалы, в которых использовались драгметаллы.

В пресс-службе Роскосмоса, в свою очередь, отметили, что госкорпорация ведет тотальную проверку качества производимой продукции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Аварии ракет "Протон-М"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
4
В Татарстане предотвращен теракт на заводе, выпускающем стратегические бомбардировщики
5
Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга партнера по эстафете
6
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
7
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
Темы дня
Реклама