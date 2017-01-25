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Роскосмос решил проверить двигатели "Протонов" из-за драгоценного припоя

Космос
25 января, 19:04 UTC+3
В случае выявления несоответствия нормативам двигатели будут заменены
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Материал из 1 страницы
Ракета-носитель "Протон-М"

Ракета-носитель "Протон-М"

© Олег Урусов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" решила проверить двигатели всех ракет-носителей "Протон-М" из-за припоя с содержанием драгоценных металлов, который не соответствует документации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в распоряжение ТАСС.

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По данным пресс-службы, в декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени "Протона-М", в результате к функционированию двигателя замечаний не было.

"Однако детальный анализ выявил применение в производстве припоя, несоответствующего конструкторской документации. Вместо штатного был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла", - отмечается в сообщении.

Поскольку выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, принято решение о проверке двигателей. Сейчас специалисты "Роскосмоса", ВМЗ и НПО "Энергомаш" пытаются выяснить, в скольких двигателях использован данный припой.

"По итогам проверки и в случае выявления несоответствия будет принято решение о замене двигателей. Говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, преждевременно", - добавили в пресс-службе.

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