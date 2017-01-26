МИСиС представил плазменную установку для производства аналога лунного грунта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ученые центра "Инновационные горные технологии" (ЦИГТ) представили в четверг, 26 января, в Горном институте МИСиС аппарат для производства аналога реголита - лунного грунта. Он необходим ученым для испытания техники, которая в будущем сможет работать на Луне.

Аппарат представляет собой плазменную установку ГАН-ЛП, разработанную учеными ЦИГТ в сотрудничестве с компанией ГАН производящей оборудование для магнитно-импульсной обработки материалов, Горным институтом и Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

"Реголит отличается от аналогичных по составу минеральных пород Земли повышенной абразивностью и наличием большого электрического заряда. Наш аппарат позволяет создать аналог из земных составляющих", - рассказал ТАСС один из разработчиков аппарата Павел Ларионов.

Ученые показали журналистам два экспериментальных состава аналога реголита, серого и черного цвета. Они были разработаны в Томске и Москве. "В феврале планируется вывести плазменную установку ГАН-ЛП на производительность в 50 килограмм реголита в час", - заявил глава ЦИГТ Павел Ананьев. Уже началась подготовка к серийному производству аппарата.

Соглашение Клуба космических старателей

В ходе предшествовавшего презентации круглого стола "Новые возможности инновационного развития горной перерабатывающей отрасли. К вопросу освоения сырьевой космической базы" его участники обсудили перспективы нового направления российской промышленности - космической горно-перерабатывающей отрасли и способы коммерциализации разработок в этой области в рамках коротких венчурных проектов в интересах горно-перерабатывающей отрасли.

По итогам круглого стола подписано соглашение о реализации совместных космических разработок и их использования в горнорудной промышленности. "Следуя стратегии научно-технического развития РФ, утвержденной указом президента РФ от 01.12.2016, и концепции Национальной технологической инициативы, а также принимая во внимание планы мероприятий дорожных карт Национальной технологической инициативы, стороны признают важность сотрудничества в области продвижения инновационных проектов в сектор реального производства в России и за рубежом и выражают стремление осуществлять сотрудничество на долгосрочной основе в сфере разработки принципиально новых технологий для освоения традиционных и нетрадиционных сырьевых ресурсов", - говорится в соглашении.

Документ подписали проректор по инновационной деятельности Томского государственного университета Константин Беляков, директор Горного института Александр Мясков, генеральный директор инвестиционной компании Kama Flow Эдуард Адамян, проректор по науке и инновациям ТУСУР Роман Мещеряков, представитель компании Itessa по сотрудничеству России и ЮАР Владимир Вербицкий и глава компании по сотрудничеству России и Ирана Александр Шаров.

Большинство подписантов около двух лет назад создали Клуб космических старателей, который задумался о возможности производства компонентов горючего (например, водородного топлива) и создании элементов и конструкций космической техники непосредственно в космосе .

"Космический Газпром"

"Есть идея заправлять спутники с Луны. Она оформилась в так называемый проект "Космический Газпром". Для его реализации нужны технологии по добыче энергии на Луне", - рассказал Беляков, добавив, что речь идет о совершенно новых технологиях, которых нет ни в России, ни в других странах, "смене инженерной парадигмы". "Это технологии послезавтрашнего дня", - подчеркивает Мещеряков.

В ходе реализации этой задумки и появился ГАН-ЛП. Наличие аналога лунного грунта позволит опробовать технологию получения из реголита воды, которая потребуется при изготовлении топлива.

Сам по себе реголит - ценный коммерческий объект, который можно успешно продавать в страны, реализующие собственные космические программы, например, в США, где знаменитый лунный экскаватор NASA, робот RASSOR, ездит в лаборатории по поверхности, которая весьма отлична по своим физическим параметрам от лунного грунта, отметили участники круглого стола. Они планируют налаживать взаимовыгодное сотрудничество с учеными из ЮАР, Ирана и по возможности - Латинской Америки. Вузы ЮАР уже подтвердили готовность работать с Горным институтом МИСиС в этой области, рассказал Ананьев.

"На реализацию горно-космического проекта может потребоваться от 5 до 15 лет. Если начать уже сегодня, то возникнут предпосылки для создания основы лидерства России в области космических услуг", - подчеркивают в пресс-службе МИСиС.