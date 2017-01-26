Запуск биоспутника с мышами "Бион-М" номер 2 может быть отложен до 2023 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запуск биоспутника "Бион-М" номер 2 с "экипажем" из мышей и мух может быть отложен до 2023 года. Об этом сообщил на Академических чтениях по космонавтике заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.

"И сейчас, с теми проблемами, которые есть в нашей стране, проблемами, которые связаны с экономикой, (...) тем, что идет урезание денег на федеральную космическую программу, существует вероятность переноса сроков запуска "Биона" с 2021 на 2023 год, чему мы активно противимся, ведем соответствующие переговоры с руководством Роскосмоса, с головной организацией, которая делает аппарат", - сказал Сычев.

Вне силы притяжения

Впрочем, Сычев добавил, что ученые ждут полета биоспутника, даже если сроки будут перенесены, поскольку исследование влияние невесомости на живые организмы в настоящее время одно из ключевых направлений для развития пилотируемой космонавтики. Так, американские астронавты проводят эксперименты с грызунами на борту МКС.

"Они нацелены на те же примерно задачи, на которые нацелен "Бион", но в отличие от американской программы, "Бион" нам дает больше возможностей в связи с тем, что мы получаем доступ к биологическим объектам буквально через три часа после посадки и можем увидеть весь процесс изменений в организме и процесс адаптации после полета. А у американцев, в связи с логистикой, поскольку они сажают корабль в океане, доступ к биологическому материалу, наступает только через трое суток, когда очень многие изменение, которые были в космосе, уже нивелировались", - отметил Сычев.

Мыши в полете

Запуск в 2013 году "Бион-М" номер 1 показал ученым, что в невесомости у живых существ меняется экспрессия, или синтез мышечных белков в разных тканях организма. Сычев предполагает, что это ведет к уменьшению мышечной и костной тканей.

"И главное понять, что является триггером, который включает эти процессы, какая роль в этом отсутствие гравитации, какова роль радиационного фактора, является ли он дополнительным фактором, который усиливает эти воздействия", - добавил Сычев.

Одна из стоящих перед новым биоспутником задач - это попытаться увидеть различия между результатами первого и второго "Биона", что позволит ученым оценить воздействие радиации на живой организм.

От своего предшественника "Бион-М" номер 2 будет отличаться, например, высотой полета, которая будет достигать 800-1000 км и находиться в пределах радиационных поясов Земли. Однако уровень радиации на этой орбите в 10 раз выше по сравнению с первым "Бионом".

"Экипаж" биоспутника составят более 70 мышей против 45 в 2013 году, а вот от других грызунов - песчанок и ящерок - гекконов в этот раз решили отказаться. Количество мышей решили увеличить, поскольку с одной стороны, 10-15% из них неизбежно погибнут, а в другой стороны, исследователи хотят иметь больше подопытных и часть манипуляций совершить над ними еще на Земле. Например, удалить вестибулярный аппарат. Вообще о пушистых "членах экипажа" в этот раз обещают позаботиться лучше, чем в прошлый.

Ранее Сычев сообщал, что планируется модифицировать аппаратуру, в которой содержатся мыши, и полностью переделать систему подачи еды и воды. На первом "Бионе" мышей кормили пастообразным кормом, 60-70% которого составляла вода. Но это приводило к сильной обводненности организмов грызунов. Возможно, вместо него эксперты ИМБП предпочтут использовать гидрогель и давать мышам сухой корм.

Кроме того, планировалось решить проблему с телеметрической информацией, чтобы транслировать видео с космического аппарата на Землю в режиме реального времени.

Помимо мышей в космос на новом "Бионе" отправятся мухи дрозофилы, которые не летали на первом биоспутнике. Ученые ИМБП также намерены повторить на "Бионе-М" номер 2 эксперименты по микро- и экзобиологии (наука, изучающая происхождение, эволюцию и распространение жизни во Вселенной).

Космический "Ноев ковчег"

Первый "Бион-М" был запущен на орбиту 19 апреля 2013 года, через месяц он приземлился под Оренбургом. На борту аппарата в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов. Во время полета проводилось 30 экспериментов, в программу послеполетных исследований были включены 79 научных экспериментов, разработанных российскими учеными совместно со специалистами Украины, США, Франции, Италии, Германии и Южной Кореи. Однако после приземления оказалось, что все монгольские песчанки погибли из-за того, что еда и кислород им не подавались.

По этой же причине погибла часть мышей. Ученые до конца не знали о состоянии животных, поскольку система видеокамер записывала изображение, но не передавала его на Землю.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Первый запуск подобного аппарата - спутника "Космос-605" - состоялся в 1973 году. А третий "Бион-М", на борту которого ученые надеются создать искусственную гравитацию, планируется запустить в 2025 году.