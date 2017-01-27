Российские специалисты предложили создать спутники для обслуживания космических аппаратов

РЕУТОВ, 27 января. /ТАСС/. НПО машиностроения предлагает создавать сервисные спутники для обслуживания других космических аппаратов.

"Можно отметить высокую техническую готовность и большой потенциальный рынок", - заявил он на Академических чтениях по космонавтике инженер этого предприятия Антон Свиридов.

По его словам, подобные аппараты будут способны проводить инспекцию космических аппаратов, то есть наблюдение за ними со стороны, оценку их состояния, обнаружение повреждений, довыведение на целевую орбиту в случае аварии разгонных блоков или спуск с орбиты космического мусора. Сервисные спутники могли бы осуществлять дозаправку космических аппаратов, а в дальней перспективе - автоматическую сборку крупных конструкций в космосе.

Заинтересованными лицами при создании таких обслуживающих аппаратов являются производители и заказчики спутников, страховые компании, частные инвесторы, которые могут найти коммерческое применение сервисным спутникам.

"НПО машиностроения ведет работы в данном направлении, известно, что предприятие получило несколько патентов по обслуживанию космических аппаратов", - добавил он.

Свиридов отметил, при проектировании таких аппаратов необходимо учитывать отечественный многолетний опыт обслуживания орбитальных станций, автоматических стыковок космических аппаратов, дозаправки станций. При этом он напомнил, что отраслевой головной институт ЦНИИмаш проводит исследование по перспективам подобных средств обслуживания. По словам инженера, за рубежом уже проводились эксперименты по отработке малых космических аппаратов, которые обследовали и пристыковывались друг к другу.

"В России осознается необходимость развития данного направления, однако практические наработки находятся на раннем этапе", - подчеркнул представитель предприятия в завершение доклада.