Российский "Союз" с испанским спутником связи стартовал с космодрома во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat 36W-1 успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Старт произведен в субботу в 04:03 мск (22:03 пятницы по местному времени), сообщили в компании Arianespace, обслуживающей запуски из Французской Гвианы.

"Бортовые показатели в норме. Параметры двигателей соответствуют ожидаемым", - прокомментировали в Arianespace, которая ведет прямую трансляцию запуска.

На орбиту российская ракета выводит космический аппарат Hispasat 36W-1 для испанского оператора спутниковой связи Hispasat, за выведение отвечает разгонный блок "Фрегат-МТ" производства НПО им. Лавочкина. Масса полезной нагрузки составляет 3,2 тонны - это рекорд для запусков "Союзов" из ГКЦ. Спутник доставляется на геопереходную орбиту с наклонением 5,4 градуса. Аппарат должен обеспечить передачу сигнала для абонентов компании в Испании, Португалии, на Канарских островах и в Южной Америке.

Hispasat 36W-1 был разработан специалистами немецкой фирмы OHB System AG в рамках программы ARTES Европейского космического агентства (ЕКА). Это первый спутник, созданный на новейшей европейской платформе SmallGEO. Эта разработка, поддержанная ЕКА, призвана упростить коммерческим операторам процесс создания и отладки телекоммуникационных спутников за счет малого размера аппаратов и сокращения расходов на их производство.

Это первый в 2017 году космический старт в ГКЦ. В общей сложности Arianespace планирует осуществить в текущем году из Французской Гвианы 12 запусков, включая нынешний, используя европейские и российские носители - Ariane-5, Vega и "Союз-СТ".