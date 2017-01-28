Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский "Союз" с испанским спутником связи стартовал с космодрома во Французской Гвиане

Космос
28 января, 4:10 UTC+3
На орбиту ракета выводит аппарат Hispasat 36W-1 для испанского оператора спутниковой связи Hispasat
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat 36W-1 успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Старт произведен в субботу в 04:03 мск (22:03 пятницы по местному времени), сообщили в компании Arianespace, обслуживающей запуски из Французской Гвианы.

"Бортовые показатели в норме. Параметры двигателей соответствуют ожидаемым", - прокомментировали в Arianespace, которая ведет прямую трансляцию запуска.

На орбиту российская ракета выводит космический аппарат Hispasat 36W-1 для испанского оператора спутниковой связи Hispasat, за выведение отвечает разгонный блок "Фрегат-МТ" производства НПО им. Лавочкина. Масса полезной нагрузки составляет 3,2 тонны - это рекорд для запусков "Союзов" из ГКЦ. Спутник доставляется на геопереходную орбиту с наклонением 5,4 градуса. Аппарат должен обеспечить передачу сигнала для абонентов компании в Испании, Португалии, на Канарских островах и в Южной Америке.

Hispasat 36W-1 был разработан специалистами немецкой фирмы OHB System AG в рамках программы ARTES Европейского космического агентства (ЕКА). Это первый спутник, созданный на новейшей европейской платформе SmallGEO. Эта разработка, поддержанная ЕКА, призвана упростить коммерческим операторам процесс создания и отладки телекоммуникационных спутников за счет малого размера аппаратов и сокращения расходов на их производство.

Это первый в 2017 году космический старт в ГКЦ. В общей сложности Arianespace планирует осуществить в текущем году из Французской Гвианы 12 запусков, включая нынешний, используя европейские и российские носители - Ariane-5, Vega и "Союз-СТ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Испания
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
2
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
3
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
4
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
5
Японский грузовой корабль "Конотори-6" готовится к уборке орбиты от мусора
6
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
7
Госдепартамент рекомендовал всем американцам немедленно покинуть Ливию
Темы дня
Реклама