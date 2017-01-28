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РКК "Энергия" предлагает два проекта сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Космос
28 января, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн, а на окололунную орбиту 20,5 тонн - массу "лунной" версии корабля "Федерация"
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала два проекта сверхтяжелой ракеты, способной доставить пилотируемый корабль "Федерация" к Луне, сообщил  ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"В настоящее время определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых корпорацией для реализации - "Энергия-5В-ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2 тыс. 368 тонн и 2 тыс. 346 тонн", - рассказал он.

В пресс-центре РКК "Энергия" сообщили, что не комментируют данную тему.

По словам собеседника агентства, эти предложения будут представлены на рассмотрение руководству и научным организациям ракетно-космической отрасли.

Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн, а на окололунную орбиту 20,5 тонн - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Оба проекта предполагают использование на первой и второй ступенях двигателей РД-171МВ (четыре на первой ступени, один - на второй), двух двигателей РД-0150 (водородное топливо) на третьей ступени. Помимо этого, проект "Энергия-5В" предполагает использование кислородно-водородного разгонного блока, таким образом, превращая ракету, по сути, в четырехступенчатую, пояснил собеседник.

Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока "ДМ".

О ракете

В ноябре гендиректор корпорации "Энергия" Владимир Солнцев на научной конференции в Москве представил проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса.

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По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Феникс" будут использованы первая и вторая ступени.

После этого заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Власов информировал, что ракета-носитель, которая позволит реализовать лунную программу, может появиться к 2025 году.

Как сообщалось, ракета в рамках проекта "Феникс" сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза, а на геостационарную орбиту - до 2,5 тонны груза при помощи разгонного блока. На создание нового носителя в рамках Федеральной космической программы до 2025 года планируется потратить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

Также сообщалось, что создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей.

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