Директор ИКИ РАН одобряет сбор средств на научные проекты в интернете

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый положительно относится к сбору средств в интернете ("краудфандинг ") на реализацию различных научных, в том числе космических проектов.

"Это неплохая идея. Понятно, что на полет на Луну деньги таким образом не соберешь, но какие-то небольшие проекты можно сделать, и это интересно для молодежи. Я к любому публичному интересу к науке, в частности, к космосу отношусь очень положительно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Однако, подчеркнул Зеленый, такой сбор средств необходимо организовать грамотно, чтобы деньги не ушли "в трубу".

В России уже есть один подобный проект: группа российских инженеров и энтузиастов космонавтики решила отправить на лунную орбиту спутник, чтобы развенчать популярный миф о том, что американцы якобы не были на Луне. За месяц авторы проекта собрали через интернет почти 1,75 млн рублей на подготовку подробного технического описания спутника. Изготовление и испытания этого аппарата обойдутся в $10 млн.

Авторы проекта ожидают, что спутник проработает не менее одного года на орбите не больше 100 км. Ему предстоит сфотографировать места высадки американских пилотируемых кораблей серии "Аполлон", а также следы советских "Луноходов".

Финансирование перспективных проектов

Выделенные Роскосмосом средства на перспективные проекты пока не распределены, сообщил Зеленый.

"Сейчас за это идет борьба. Роскосмос выделил финансирование, но распределять деньги должен ЦНИИмаш. То есть деньги выделены, но не разделены. Речь о перспективных проектах, в том числе о проекте "Луна-Луноход" (предусматривающий выбор районов Луны для исследования с помощью луноходов - прим. ТАСС) и о миссии "Венера-Д", - сказал он.

Ранее российские ученые попросили госкорпорацию включить в Федеральную космическую программу до 2025 года финансирование научно-исследовательских работ (НИР) по наиболее важным и перспективным фундаментальным космическим исследованиям, вычеркнутым при секвестре. К фундаментальным космическим исследованиям относятся астрофизические и планетные исследования, в том числе лунная программа, исследования по космической биологии, физике Солнца и солнечно-земных связей.

Проект Федеральной космической программы до 2025 года до его секвестра предусматривал финансирование научно-исследовательских работ в области фундаментальных космических исследований. На эти цели в рамках НИР "Поисково-проектные исследования - Фундаментальные космические исследования" предусматривалось выделить 1,9 млрд рублей на 10 лет, однако этот проект был вычеркнут.

В то же время в программе осталась НИР "Авангард" с финансированием в размере 6,827 млрд рублей до 2025 года, которая, в частности, предполагает разработку перспективных космических проектов, прежде всего прикладного назначения. Ученые предлагают дополнить ее наиболее важными фундаментальными научными исследованиями.

Среди предложенных проектов - НИР "Звездный патруль", в рамках которой должны быть разработаны новые принципы исследования экзопланет. Также программу предполагается дополнить проектами "Луна-Луноход" (выбор районов Луны для исследования с помощью луноходов), "Венера-Д" (формирование облика межпланетной станции, российский аппарат планируется запустить к Венере в 2026-2027 годах), НИР "Солнечный парус" (разработка спутника для изучения Солнца), НИР "Сфера" (проект группировки малых спутников для исследования активности Солнца). Всего в этом списке 41 научная работа. На эти цели ученые просят выделить 152 млн рублей в 2016 году и 172 млн рублей в 2017 году.