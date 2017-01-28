Американские ученые подтвердили участие в совместном с РФ проекте по изучению Венеры

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американские ученые подтвердили свое участие в проекте "Венера-Д" - совместной с Россией миссии по изучению второй планеты Солнечной системы, сообщил ТАСС директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
"Ученые утвердили участие в "Венере-Д", но проблема у нас с финансированием. Потому что из-за разных секвестров пока непонятно, как мы даже начало этих работ будем финансировать. Хотя этот проект и далекий, он планируется после 2025 года, но делать его надо уже сейчас", - сказал он.
Ранее представитель Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) Дэвид Сэнски сообщал, что специалисты России и США изучают возможности реализации совместного проекта изучения Венеры. По его словам, международная группа ученых определяет возможные цели совместной миссии "Венера-Д" и уже в конце января представит свой доклад в NASA и в Институт космических исследований РАН.
Объединенная научная рабочая группа Роскосмос/ИКИ - NASA по проекту "Венера-Д" создана в 2013 году. В 2014 году работа была приостановлена на фоне антироссийских санкций. В 2015 году деятельность группы возобновилась.
Автоматическая станция должна будет изучать Венеру, находясь на ее орбите, на протяжении примерно трех лет. Кроме того, в миссии предлагается задействовать спускаемый аппарат, который сможет проработать несколько часов. По словам Сэнски, рассматривается также возможность размещения на поверхности планеты нескольких станций наблюдения, которые будут передавать информацию в течение месяца, а также запуск в атмосферу беспилотника, питающегося от солнечных батарей.
Российский аппарат планируется запустить к Венере в 2026-2027 годах. Предыдущие станции для исследования Венеры были запущены более 30 лет назад. Последней была советская "Вега-2" - спускаемый аппарат в 1985 году совершил посадку на Венере.