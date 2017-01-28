Пуски "Протонов" остановили на 3,5 месяца

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пуски ракет-носителей "Протон-М" будут возобновлены через 3,5 месяца, написал в своем Twitter вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 мес.

Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.

"Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 мес", - отметил он.

Еще три ракеты "Протон-М", по словам вице-премьера, разберут для замены двигателей.

Все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.

Вице-премьер также заявил, что коллегия Военно-промышленной комиссии настаивает на скорейшем формировании холдинга ракетного двигателестроения.

Коллегия #ВПК настаивает на скорейшем создании единого двигателестроительного холдинга @roscosmos для реализации единой технической политики — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.

Проблемы с двигателями

Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). По данным Роскосомса, на заводе при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Помимо этого Роскосмос поручил заменить двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к Международной космической станции. Двигатели также производятся в Воронеже. Причиной замены двигателей стала авария ракеты-носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".

20 января, после визита на предприятие руководства Роскосмоса, генеральный директор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции.

Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству.