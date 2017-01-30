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"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству Восточного

Космос
30 января, 2:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Строительство первых объектов на космодроме может начаться уже до конца 2017 года
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует осенью 2017 года провести открытый конкурс среди строительных компаний на получение подряда по строительству второй очереди космодрома Восточный, в том числе стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" и других инфраструктурных объектов. Об этом пишет газета "Известия". Отмечается, что работа над проектной документацией на строительные объекты второй очереди находится в завершающей стадии.

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"Участие в конкурсе смогут принять любые российские строительные компании. Это могут быть в том числе и какие-то бывшие структуры Спецстроя, если они успеют выделиться в отдельное предприятие в результате реформы ведомства", - заявил газете представитель "Роскосмоса".

Отмечается, что проектная документация в мае будет направлена на государственную экспертизу, на которую отводится до 90 дней, после этого при отсутствии замечаний можно будет объявить конкурс на выбор подрядчиков. Строительство первых объектов на космодроме должно начаться уже до конца 2017 года. Как будет проходить конкурс и как будет организовано строительство на космодроме, не уточняется.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В 2016 году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2017 год запланировано строительство второй очереди Восточного. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), однако оно было упразднено. Отмечалось, что поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов, в частности, недовольство было вызвано большим количеством нарушений на строительстве космодрома Восточный.

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