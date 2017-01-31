Грузовой корабль "Прогресс МС-03" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-03" во вторник отстыкуют от Международной космической станции и в тот же день сведут с орбиты, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами.

"Отстыковка корабля от станции запланирована на 31 января в 17:25 мск", - сказали в ЦУПе.

По предварительным расчетам баллистической службы Центра, в 21:10 мск корабль начнет вход в атмосферу Земли, а в 21:24 мск не сгоревшие в плотных слоях атмосферы элементы конструкции корабля достигнут поверхности Тихого океана в несудоходном районе, на так называемом "кладбище космических кораблей". Ему на смену 22 февраля планируется запустить корабль "Прогресс МС-05". Предыдущий по счету корабль "Прогресс МС-04" был потерян во время аварии ракеты- носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года.

Грузовой корабль "Прогресс МС-03" был запущен к МКС с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-У" 17 июля 2016 года. Он пристыковался к станции 19 июля. Корабль доставил более 2 тонн грузов, в том числе топливо, воздух, продукты, оборудование для поддержания работы станции, средства для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также посылки для космонавтов и астронавтов.