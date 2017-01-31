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Первая попытка японского грузового корабля убрать мусор с орбиты Земли провалилась

Космос
31 января, 3:33 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
"Конотори-6" не смог выпустить специальные 700-метровые провода, по которым проходят электрические разряды
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© NASA TV via AP

ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Первая попытка японского беспилотного грузового корабля "Конотори-6" ( яп. "Аист-6") удалить космический мусор с орбиты Земли не увенчалась успехом. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение NHK.

Неудачная попытка проведения эксперимента по уборке мусора произошла еще 28 января. Отстыковавшись от Международной космической станции, куда он прибыл в конце прошлого года, "Конотори-6" не смог выпустить специальные 700-метровые провода, по которым проходят электрические разряды. Взаимодействуя с магнитным полем Земли, эти провода позволяют космическому кораблю входить и выходить из атмосферы, а также помогают осуществлять торможение.

Ожидается, что следующая попытка уборки мусора с орбиты будет предпринята до 4 февраля. Если испытание все-таки пройдет успешно, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено использовать такие устройства для очистки орбит на высоте от 800 до 1400 км, где мусора особенно много. По оценкам экспертов ООН, над нашей планетой вращается около 300 тыс. различных неиспользуемых искусственных объектов общей массой до 5000 тонн. В JAXA подсчитали, что среди них около 18 тыс. объектов диаметром до 10 см.

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