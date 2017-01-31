Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия

Космос
31 января, 17:43 дата обновления: 31 января, 18:08 UTC+3
Вице-премьер России также заявил, что причиной отбраковки двигателей для "Протон-М" стала преступная халатность на производстве
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСС

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать все критически важные производства для космической отрасли, чтобы не допускать брак при производстве для космических запусков.

Смотрите также

Пуски "Протонов" остановили на 3,5 месяца
Роскосмос решил проверить двигатели "Протонов" из-за драгоценного припоя
График пусков ракет "Протон" согласуют с графиком проверок двигателей
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов

"Вчера (в понедельник) подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих и агрегатов, систем управления, а также космических систем, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите",- заявил журналистам Рогозин.

Он также заявил, что причиной отбраковки двигателей для "Протон-М" стала преступная халатность на производстве.

"Теперь придется возвращать эти двигатели, разбирать их, вырезать газогенераторы, проводить необходимые регламентные работы. Это сложная проблема, которая является прямым следствием преступной халатности и безобразного отношения к работе ряда должностных лиц, которые будут наказаны", - сказал Рогозин.

Рогозин отверг предположения о возможной диверсии на производстве. "Такие версии как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, эти версии имеют право на существование, но мы все-таки руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами. Воронежский механический завод сегодня производит двигатели для второй и третьей ступени самых востребованных ракетоносителей "Союз" и "Протон". Культура производства там очень слабая, она страдает. И я лично в этом убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь",- сказал Рогозин.

По его словам, если сотрудники предприятия получают по 10-15 тысяч рублей, "то надо ждать беды". "Диверсанты те, кто не платит денег этим людям. Они - диверсанты", - сказал Рогозин.

Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). По данным Роскосомса, на заводе при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

28 января Рогозин сообщил, что причиной неполадок при производстве двигателей для ракет "Протон" стала подмена технической документации. В связи с этим три ракеты были разобраны, после чего на них заменили двигатели второй и третьей ступеней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама