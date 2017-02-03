Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос: расследование аварии "Прогресса" - пример тесного сотрудничества РФ и США

Космос
3 февраля, 8:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Глава госкорпорации Игорь Комаров выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран в космической сфере расширится с приходом к власти новой администрации президента Дональда Трампа
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров считает сотрудничество России и США по расследованию причин аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" примером успешного взаимодействия между странами в области космоса.

Читайте также новости по теме:
Авария космического грузовика "Прогресс"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 января
СМИ: эксперты NASA примут участие в расследовании аварии "Прогресса"
Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию аварии "Прогресса" до 30 декабря

"Сейчас пример аварии "Прогресса" - это пример очень тесного сотрудничества. Мы вместе работаем над решением наших совместных проблем, в том числе, обеспечение работы наших совместных экипажей", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Комаров также выразил надежду на то, что сотрудничество между РФ и США в космической сфере будет расширяться с приходом новой администрации президента Дональда Трампа. "Мы надеемся, что разум возобладает, и сотрудничество в области космоса, в первую очередь, мирного космоса, расширится", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее газета "Известия" сообщала, что руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов НАСА к расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04", которая произошла 1 декабря прошлого года.

В пресс-службе НАСА "Известиям" подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Помощь в расследовании оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария космического грузовика "Прогресс"
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
3
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков в районе Авдеевки
4
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
5
Эсминец США Porter вновь вошел в Черное море
6
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
7
"Известия": WikiLeaks нашла "интересную информацию" о Макроне в переписке Клинтон
Темы дня
Реклама