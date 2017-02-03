Роскосмос: расследование аварии "Прогресса" - пример тесного сотрудничества РФ и США

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров считает сотрудничество России и США по расследованию причин аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" примером успешного взаимодействия между странами в области космоса.
"Сейчас пример аварии "Прогресса" - это пример очень тесного сотрудничества. Мы вместе работаем над решением наших совместных проблем, в том числе, обеспечение работы наших совместных экипажей", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Комаров также выразил надежду на то, что сотрудничество между РФ и США в космической сфере будет расширяться с приходом новой администрации президента Дональда Трампа. "Мы надеемся, что разум возобладает, и сотрудничество в области космоса, в первую очередь, мирного космоса, расширится", - подчеркнул глава Роскосмоса.
Ранее газета "Известия" сообщала, что руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов НАСА к расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04", которая произошла 1 декабря прошлого года.
В пресс-службе НАСА "Известиям" подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Помощь в расследовании оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС.
Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.