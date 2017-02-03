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Роскосмос разработал программу выявления дефектов сборки ракет-носителей "Союз"

Космос
3 февраля, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров заявил, что с учетом проверок, которые были сделаны, были приняты дополнительные меры
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскосмос разработал специальную программу, призванную обеспечить повышение качества сборки ракет-носителей типа "Союз". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24".

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"С учетом тех проверок, которые были сделаны, и вероятностных причин аварии, мы отработали все возможные варианты и приняли дополнительные меры. Была сделана специальная программа, которая одновременно с нашими коллегами отработана, и мы поняли, что она необходима", - подчеркнул он.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

Комиссия Роскосмоса установила, что наиболее вероятной причиной аварии стало разрушение двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110) вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Как отмечали в Роскосмосе, к этому могло привести либо попадание посторонних частиц в полость насоса, либо нарушение технологии сборки двигателя.

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Авария космического грузовика "Прогресс"
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Комаров, Игорь Анатольевич
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