Стоимость немецкого телескопа eRosita составила €90 млн

МИД: РФ разочарована решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиямСпорт 3 февраля, 12:01
Шелкопряд может распространиться в лесах Сибири на площади 4 млн гаСибирь 3 февраля, 11:53
СК возбудил дело о гибели трех человек при артобстреле Донецка украинскими военнымиПолитика 3 февраля, 11:50
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судовЭкономика и бизнес 3 февраля, 11:48
Лыжники Ди Чента и Черноусов выступят на Всемирных военных играх в СочиСпорт 3 февраля, 11:44
Прокуратура выявила факты загрязнения воздуха в ЧелябинскеНовости Урала 3 февраля, 11:44
Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на УниверсиадеСпорт 3 февраля, 11:43
В Белоруссии могут отменить резонансный декрет "О тунеядцах"Международная панорама 3 февраля, 11:42
Премьер-министр Ливии планирует посетить Москву в февралеПолитика 3 февраля, 11:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Стоимость немецкого телескопа eRosita для российско-европейской обсерватории "Спектр-РГ" составила €90 млн, сообщил в пятницу журналистам научный руководитель проекта Петер Предель.
"Стоимость (немецкого телескопа) - €90 миллионов. Он не застрахован. Если с ним что-то случится, он будет потерян безвозвратно, потому что чтобы создать новый, потребуется десять лет", - сказал Предель.
Телескоп eRosita позволит изучить скопления галактик, черные дыры и получить данные о природе темной материи. Институт внеземной физики Общества Макса Планка работал над ним десять лет, а его поставка в Россию несколько раз откладывалась с 2013 года. Рентгеновский зеркальный телескоп eRosita будет интегрирован в космическую обсерваторию "Спектр-РГ" наряду с российским рентгеновским зеркальным телескопом ART-XC, который также уже находится на испытаниях в НПО Лавочкина. Обсерватория будет проводить обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра, искать скопления галактик, изучать черные дыры, вспышки сверхновых и галактические ядра.
Запуск "Спектра-РГ" запланирован на март 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ".