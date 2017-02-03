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В Роскосмосе заявили, что авария ракеты "Союз-У" была уникальной

Космос
3 февраля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Все процессы, которые протекали в аварии, продолжались порядка 40 микросекунд, заявил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров
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© REUTERS/Shamil Zhumatov

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Авария ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" была уникальной по скоротечности - она произошла за четыре сотых секунды, заявил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

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"Это была уникальная авария, в том числе по тому, как она происходила. Мы столкнулись в первый раз, такого у нас не было. Все процессы, которые протекали в аварии, они продолжались порядка 40 микросекунд. С начала изменений до того, как пропала телеметрия, в кратчайший интервал произошли все эти события", - сказал он.

Во время всех предыдущих авариях события развивались намного дольше, уточнил Комаров.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

Комиссия Роскосмоса установила, что наиболее вероятной причиной аварии стало разрушение двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110) вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Как отмечали в Роскосмосе, к этому могло привести либо попадание посторонних частиц в полость насоса, либо нарушение технологии сборки двигателя.

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Авария космического грузовика "Прогресс"
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Комаров, Игорь Анатольевич
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