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Россия планирует осуществить семь пусков ракет "Протон-М" в 2017 году

Космос
3 февраля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил, что все ракеты-носители "Протон-М", которые в 2017 году должны быть запущены по гособоронзаказу, имеются в наличии
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия планирует в 2017 году провести семь пусков ракет-носителей "Протон-М" с космодрома Байконур, заявил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"В этом году Центр им. Хруничева должен был осуществить семь пусков "Протонов". Соответственно, все они будут сделаны в этом году", - сказал он.

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По его словам, все ракеты-носители "Протон-М", которые в 2017 году должны быть запущены по гособоронзаказу, имеются в наличии, и на них обнаруженная проблема с двигателями второй и третьей ступеней не распространяется.

Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет "Протон-М". По данным госкорпорации, на Воронежском механическом заводе при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой. Позднее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что из-за этого придется разобрать три носителя и заменить в них двигатели второй и третьей ступеней.

Как сообщалось ранее на сайте телестудии Роскосмоса, помимо запуска спутника EchoStar 21 на "Протоне" (старт перенесен на апрель), на 2017 год также запланированы пуски этой ракеты с военным аппаратом "Благовест" (планируется на февраль с Байконура), с тремя спутниками "Глонасс- М" (первый квартал, Байконур) и испанским аппаратом связи Hispasat 30-W6 (март, Байконур).

Также на второй квартал планируется запуск с Байконура "Протона" с китайским спутником связи AsiaSat-9. На середину года намечен старт этой ракеты с Байконура с российским спутником дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 3. Кроме того, в этом году возможен запуск еще одного военного спутника с Байконура серии "Космос" с помощью "Протона".

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